Novo Nordisk: ezrével küldheti el a dolgozókat a súlycsökkentő sztárgyógyszerek gyártója

Hamarosan masszív elbocsátási hullám következik a Novo Nordisk dán gyógyszergyártónál, amely súlycsökkentő készítményeivel pár év alatt világhírnévre tett szert. Ez elemzők szerint elkerülhetetlen ahhoz, hogy a tavaly még Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata versenyképes maradhasson a riválisok szorításában, és tulajdonosai is megfelelő részesedést szakíthassanak a sikereiből.

A Novo Nordisk idén már kétszer figyelmeztette befektetőit, hogy nem tudja hozni sem a bevételi, sem a profittervét / Fotó: Szergej Gapon

Az éves jelentésekben szereplő kimutatások szerint a Novo Nordisk munkaerő-állománya a 2019-es 43 260 alkalmazottról a tavalyi év végére 77 350-re nőtt, ez azt jelenti, hogy a vállalat HR-esei csúcsra járatták a toborzást, s minden egyes munkanappal 26 új dolgozót üdvözölhettek a cégnél.

Túl gyorsan túl nagyra duzzasztották a Novo Nordisk állományát

Ehhez képest a fogyókúrás csúcskészítmények piacára fáziskéséssel érkező fő kihívó, az amerikai Eli Lilly állománya ugyanebben az időszakban 36 ezerről 47 ezerre nőtt. A Novo Nordisknál a gyártás villámgyors felfuttatása kulcsfontosságú volt, mivel minél hamarabb ki akarták építeni a globális keresletet kielégíteni képes kapacitásokat.

A gyógyszerek szabadalma ugyanis meghatározott időre szól, s ha az lejár, akkor rászabadulhatnak a piacra utángyártott készítményeikkel a generikus gyártók. Nem is szólva a különféle másolatokról és hamisítványokról, amelyek alacsonyabb árukkal és könnyebb hozzáférhetőségükkel mind az Eli Lillynek, mind a Novónak egyre több gondot okoznak.

A felduzzasztott létszám értelemszerűen a bérköltségeket is alaposan megdobta az öt év alatt. Ezek megduplázódtak, és a 2024-es üzleti évben elérték a 9,9 milliárd dollárt.

Amivel alapvetően nem lett volna baj, ha ezzel párhuzamosan legalább ilyen dinamikával nőtt volna a társaság bevétele. Csakhogy az eladások növekedési üteme már leszálló ágban van az utóbbi negyedévekben, s ez erős nyomást helyez a bruttó haszonkulcsra. Ami pedig a vállalat befektetői megítélésének a kulcsa is egyben.

Maziar Mike Doustdar, a Novo Nordisk új vezérigazgatója egyes területeken már létszámstopot hirdetett / Fotó: SPH Media via AFP

A Novo Nordisk bruttó árrése a második negyedévben két és fél éves mélypontra süllyedt. Növekedés az értékesítésen még csak-csak van, de a tőzsdei árfolyam alapján számított piaci érték, a kapitalizáció terén hatalmas volt a zuhanás. A tavaly július eleji 640 milliárd dollárról mára 247 milliárdra esett a részvények összértéke.