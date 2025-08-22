Deviza
Novo Nordisk: ezrével küldheti el a dolgozókat a súlycsökkentő sztárgyógyszerek gyártója

A súlycsökkentő készítményeivel világsikert aratott Novo Nordisk fél évtized alatt megduplázta dolgozói számát, ám most, hogy olvad a profitja, és a rivális fogyasztószerek belemarnak a piacába, válaszúthoz érkezett. A dánoknak azt kell eldönteniük, a piramis melyik végén kezdik el a tömeges elbocsátásokat – állítják a céget jól ismerő elemzők.
Kriván Bence
2025.08.22, 12:45

Hamarosan masszív elbocsátási hullám következik a Novo Nordisk dán gyógyszergyártónál, amely súlycsökkentő készítményeivel pár év alatt világhírnévre tett szert. Ez elemzők szerint elkerülhetetlen ahhoz, hogy a tavaly még Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata versenyképes maradhasson a riválisok szorításában, és tulajdonosai is megfelelő részesedést szakíthassanak a sikereiből. 

Novo Nordisk
A Novo Nordisk idén már kétszer figyelmeztette befektetőit, hogy nem tudja hozni sem a bevételi, sem a profittervét / Fotó: Szergej Gapon

Az éves jelentésekben szereplő kimutatások szerint a Novo Nordisk munkaerő-állománya a 2019-es 43 260 alkalmazottról a tavalyi év végére 77 350-re nőtt, ez azt jelenti, hogy a vállalat HR-esei csúcsra járatták a toborzást, s minden egyes munkanappal 26 új dolgozót üdvözölhettek a cégnél. 

Túl gyorsan túl nagyra duzzasztották a Novo Nordisk állományát

Ehhez képest a fogyókúrás csúcskészítmények piacára fáziskéséssel érkező fő kihívó, az amerikai Eli Lilly állománya ugyanebben az időszakban 36 ezerről 47 ezerre nőtt. A Novo Nordisknál a gyártás villámgyors felfuttatása kulcsfontosságú volt, mivel minél hamarabb ki akarták építeni a globális keresletet kielégíteni képes kapacitásokat. 

 

A gyógyszerek szabadalma ugyanis meghatározott időre szól, s ha az lejár, akkor rászabadulhatnak a piacra utángyártott készítményeikkel a generikus gyártók. Nem is szólva a különféle másolatokról és hamisítványokról, amelyek alacsonyabb árukkal és könnyebb hozzáférhetőségükkel mind az Eli Lillynek, mind a Novónak egyre több gondot okoznak.

A felduzzasztott létszám értelemszerűen a bérköltségeket is alaposan megdobta az öt év alatt. Ezek megduplázódtak, és a 2024-es üzleti évben elérték a 9,9 milliárd dollárt.

Amivel alapvetően nem lett volna baj, ha ezzel párhuzamosan legalább ilyen dinamikával nőtt volna a társaság bevétele. Csakhogy az eladások növekedési üteme már leszálló ágban van az utóbbi negyedévekben, s ez erős nyomást helyez a bruttó haszonkulcsra. Ami pedig a vállalat befektetői megítélésének a kulcsa is egyben. 

novo nordisk
Maziar Mike Doustdar, a Novo Nordisk új vezérigazgatója egyes területeken már létszámstopot hirdetett / Fotó: SPH Media via AFP

A Novo Nordisk bruttó árrése a második negyedévben két és fél éves mélypontra süllyedt. Növekedés az értékesítésen még csak-csak van, de a tőzsdei árfolyam alapján számított piaci érték, a kapitalizáció terén hatalmas volt a zuhanás. A tavaly július eleji 640 milliárd dollárról mára 247 milliárdra esett a részvények összértéke.

A türelem elfogyott, új vezérrel keresik a kiutat

A Novo Nordiskot naggyá tevő Lars Fruergaard Jorgensen vezérigazgató nem is bírta ezt a vesszőfutást, elfogyott vele szemben a bizalom, így

  • a globális terjeszkedés folytatása,
  • a haszonkulcsok rendbe tétele,
  • a költségcsökkentő program elindítása,
  • az új, piacütő készítmények fejlesztése
  • és a befektetők megnyugtatása

a posztját augusztus 7-vel elfoglaló Maziar Mike Doustdarra hárul. Aki kezdetekben nem is akart konkrétan nyilatkozni a költségcsökkentés lehetséges módozatairól, a fókuszt a befektetők megnyugtatására helyezte, ugyanakkor azonnali cselekvést is ígért.

Mindent tüzetesen át fogok nézni, nem akarom magam korlátozni abban, hogy hol keressek megtakarítási lehetőségeket

– mondta első vezérigazgatói munkanapján a beköszöntőjében, szőrmentén azért megemlítve, hogy a bértömeg a hangsúlyos költségtényezők közé tartozik. Két hétre rá, szerdán a Novo közölte, hogy globális felvételi stopot rendel el a nem kritikus fontosságú pozíciókra.

Hol kezdjék meg a tömeges leépítéseket?

A Wegovy iránti kezdeti, példátlan keresletre válaszul a Novo milliárdokat fektetett be gyárainak bővítésébe Dániában és az Egyesült Államokban. A vállalat 2021 és 2023 között az új alkalmazottak mintegy 70 százalékát a gyártási divíziójában foglalkoztatta. 

Tavaly csökkent ez az arány, az új alkalmazottak 49 százaléka kapcsolódott közvetlenül a gyártáshoz, köztük a felvásárolt szerződéses gyógyszergyártó Catalent 3200 fizikai dolgozója.

Slimming syringes
A Wegovy súlycsökkentő injekcióval amerikaiak millióit tudják lefogyasztani / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Több elemző szerint az elbocsátási hullám az értékesítési területen kezdődhet, ez bevett gyakorlat a megszorításokra készülő gyógyszergyártók esetében. A Novo burkoltan utalt is erre lehetőségre a második negyedéves gyorsjelentésében azzal, hogy visszafogja 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló régebbi gyógyszere, a Rybelsus értékesítését, mondván, annak a forgalma csökkent, ahogy az azonos, szemaglutid hatóanyagú

  • Ozempic
  • és Wegovy

iránti kereslet az égbe szökött. A Reuters Michael Nedelcovychot, a TD Cowen elemzőjét idézi, aki szerint ez a lépés valószínűleg nem véletlen, mivel amikor a vállalatok megpróbálják csökkenteni a költségeket, először általában egy gyengélkedő gyógyszer értékesítési csapatát teszik lapátra.

Amerikára fókuszálnak, erősítik a jelenlétüket

Más véleményen van Simon Birkso Larsen, a koppenhágai székhelyű Pipeline Clarity gyógyszeripari tanácsadó cég alapítója és vezetője. Szerinte a Novo inkább a kommunikáció és az adminisztráció területén kezdhetné a leépítéseket, mivel az értékesítési hálózat megnyirbálása vagy a gyártás csökkentése nehezítené az elveszített piaci részesedés visszaszerzését.

Az értékesítőknek ajánlhatnak állást az Egyesült Államokban, ahol a Novo Nordisk új értékesítési csapatot épít ki a súlycsökkentő Wegovy terítéséhez, függetlenül attól a brigádtól, amely az cukorbetegség kezelésére szolgáló, szintén fogyást eredményező Ozempicet népszerűsíti az orvosok körében. 

A két sikertermék ilyetén szétválasztásával erőteljesebb offenzívát és húzósabb eladásai adatokat produkálhat a Novo Nordisk az Egyesült Államokban, ahonnan bevételeinek csaknem a fele érkezik. 

Ez többletköltséggel jár, de kezeli azokat a feszültségeket, amelyeket azok az átfedések okoztak, amikor ugyanazt az egészségügyi szolgáltatót két értékesítő csapat is „zaklatta” az ajánlataival.

A korábban a Novo Nordisknál dolgozó Simon Birkso Larsen szerint a cég olyan gyorsan duzzasztotta fel a létszámát, hogy már nehéz volt átlátni, melyik dolgozó valójában mit csinál. Ez hatékonysági problémákat vetett fel, amit orvosolni kell a munkaköri leírások, kompetenciák pontos meghatározásával – és nyilvánvalóan leépítésekkel.

