Novo Nordisk: ezrével küldheti el a dolgozókat a súlycsökkentő sztárgyógyszerek gyártója

Hamarosan masszív elbocsátási hullám következik a Novo Nordisk dán gyógyszergyártónál, amely súlycsökkentő készítményeivel pár év alatt világhírnévre tett szert. Ez elemzők szerint elkerülhetetlen ahhoz, hogy a tavaly még Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata versenyképes maradhasson a riválisok szorításában, és tulajdonosai is megfelelő részesedést szakíthassanak a sikereiből.
Az éves jelentésekben szereplő kimutatások szerint a Novo Nordisk munkaerő-állománya a 2019-es 43 260 alkalmazottról a tavalyi év végére 77 350-re nőtt, ez azt jelenti, hogy a vállalat HR-esei csúcsra járatták a toborzást, s minden egyes munkanappal 26 új dolgozót üdvözölhettek a cégnél.
Ehhez képest a fogyókúrás csúcskészítmények piacára fáziskéséssel érkező fő kihívó, az amerikai Eli Lilly állománya ugyanebben az időszakban 36 ezerről 47 ezerre nőtt. A Novo Nordisknál a gyártás villámgyors felfuttatása kulcsfontosságú volt, mivel minél hamarabb ki akarták építeni a globális keresletet kielégíteni képes kapacitásokat.
A gyógyszerek szabadalma ugyanis meghatározott időre szól, s ha az lejár, akkor rászabadulhatnak a piacra utángyártott készítményeikkel a generikus gyártók. Nem is szólva a különféle másolatokról és hamisítványokról, amelyek alacsonyabb árukkal és könnyebb hozzáférhetőségükkel mind az Eli Lillynek, mind a Novónak egyre több gondot okoznak.
A felduzzasztott létszám értelemszerűen a bérköltségeket is alaposan megdobta az öt év alatt. Ezek megduplázódtak, és a 2024-es üzleti évben elérték a 9,9 milliárd dollárt.
Amivel alapvetően nem lett volna baj, ha ezzel párhuzamosan legalább ilyen dinamikával nőtt volna a társaság bevétele. Csakhogy az eladások növekedési üteme már leszálló ágban van az utóbbi negyedévekben, s ez erős nyomást helyez a bruttó haszonkulcsra. Ami pedig a vállalat befektetői megítélésének a kulcsa is egyben.
A Novo Nordisk bruttó árrése a második negyedévben két és fél éves mélypontra süllyedt. Növekedés az értékesítésen még csak-csak van, de a tőzsdei árfolyam alapján számított piaci érték, a kapitalizáció terén hatalmas volt a zuhanás. A tavaly július eleji 640 milliárd dollárról mára 247 milliárdra esett a részvények összértéke.
A Novo Nordiskot naggyá tevő Lars Fruergaard Jorgensen vezérigazgató nem is bírta ezt a vesszőfutást, elfogyott vele szemben a bizalom, így
a posztját augusztus 7-vel elfoglaló Maziar Mike Doustdarra hárul. Aki kezdetekben nem is akart konkrétan nyilatkozni a költségcsökkentés lehetséges módozatairól, a fókuszt a befektetők megnyugtatására helyezte, ugyanakkor azonnali cselekvést is ígért.
Mindent tüzetesen át fogok nézni, nem akarom magam korlátozni abban, hogy hol keressek megtakarítási lehetőségeket
– mondta első vezérigazgatói munkanapján a beköszöntőjében, szőrmentén azért megemlítve, hogy a bértömeg a hangsúlyos költségtényezők közé tartozik. Két hétre rá, szerdán a Novo közölte, hogy globális felvételi stopot rendel el a nem kritikus fontosságú pozíciókra.
A Wegovy iránti kezdeti, példátlan keresletre válaszul a Novo milliárdokat fektetett be gyárainak bővítésébe Dániában és az Egyesült Államokban. A vállalat 2021 és 2023 között az új alkalmazottak mintegy 70 százalékát a gyártási divíziójában foglalkoztatta.
Tavaly csökkent ez az arány, az új alkalmazottak 49 százaléka kapcsolódott közvetlenül a gyártáshoz, köztük a felvásárolt szerződéses gyógyszergyártó Catalent 3200 fizikai dolgozója.
Több elemző szerint az elbocsátási hullám az értékesítési területen kezdődhet, ez bevett gyakorlat a megszorításokra készülő gyógyszergyártók esetében. A Novo burkoltan utalt is erre lehetőségre a második negyedéves gyorsjelentésében azzal, hogy visszafogja 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló régebbi gyógyszere, a Rybelsus értékesítését, mondván, annak a forgalma csökkent, ahogy az azonos, szemaglutid hatóanyagú
iránti kereslet az égbe szökött. A Reuters Michael Nedelcovychot, a TD Cowen elemzőjét idézi, aki szerint ez a lépés valószínűleg nem véletlen, mivel amikor a vállalatok megpróbálják csökkenteni a költségeket, először általában egy gyengélkedő gyógyszer értékesítési csapatát teszik lapátra.
Más véleményen van Simon Birkso Larsen, a koppenhágai székhelyű Pipeline Clarity gyógyszeripari tanácsadó cég alapítója és vezetője. Szerinte a Novo inkább a kommunikáció és az adminisztráció területén kezdhetné a leépítéseket, mivel az értékesítési hálózat megnyirbálása vagy a gyártás csökkentése nehezítené az elveszített piaci részesedés visszaszerzését.
Az értékesítőknek ajánlhatnak állást az Egyesült Államokban, ahol a Novo Nordisk új értékesítési csapatot épít ki a súlycsökkentő Wegovy terítéséhez, függetlenül attól a brigádtól, amely az cukorbetegség kezelésére szolgáló, szintén fogyást eredményező Ozempicet népszerűsíti az orvosok körében.
A két sikertermék ilyetén szétválasztásával erőteljesebb offenzívát és húzósabb eladásai adatokat produkálhat a Novo Nordisk az Egyesült Államokban, ahonnan bevételeinek csaknem a fele érkezik.
Ez többletköltséggel jár, de kezeli azokat a feszültségeket, amelyeket azok az átfedések okoztak, amikor ugyanazt az egészségügyi szolgáltatót két értékesítő csapat is „zaklatta” az ajánlataival.
A korábban a Novo Nordisknál dolgozó Simon Birkso Larsen szerint a cég olyan gyorsan duzzasztotta fel a létszámát, hogy már nehéz volt átlátni, melyik dolgozó valójában mit csinál. Ez hatékonysági problémákat vetett fel, amit orvosolni kell a munkaköri leírások, kompetenciák pontos meghatározásával – és nyilvánvalóan leépítésekkel.
