Deviza
EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF340.95 +0.17% GBP/HUF460.41 +0.18% CHF/HUF425.17 +0.13% PLN/HUF92.98 +0.1% RON/HUF78.31 +0.08% CZK/HUF16.17 +0.08% EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF340.95 +0.17% GBP/HUF460.41 +0.18% CHF/HUF425.17 +0.13% PLN/HUF92.98 +0.1% RON/HUF78.31 +0.08% CZK/HUF16.17 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia
Jensen Huang
Csipgyártás
Nvidia
Kína

Nvidia: vége lehet a boomnak, mindenki Kínát figyeli – Trump már lépett!

A mesterségesintelligencia-alkalmazások technikai hátterét adó Nvidia előrejelzése szerint a két éves boom után lassulhat az ágazat eddig töretlen fejlődési tempója. A csipgyártó vállalat szerint csúcstechnológiás csipjeinek kínai forgalmazásában áttörésnek kell bekövetkeznie, de ez nem megy Washington aktív közreműködése nélkül. Az Nvidia napi 114 milliárd forintos tiszta profitot termelt a második negyedévben.
Kriván Bence
2025.08.28, 08:08
Frissítve: 2025.08.28, 08:09

Szemgyönyörködtető számokkal teli negyedéves gyorsjelentést tett le az asztalra a szerdai New York-i tőzsdezárást követően az Nvidia, ennek ellenére 3 százalék feletti mértékben csökkent a részvényárfolyama, köszönhetően a jövőbeni kilátásokkal kapcsolatban megfogalmazódott kérdőjelekre. 

Nvidia
Az Nvidia részvénye 35 százalékkal drágult az idén a szerdai 3 százalékos esést megelőzően / Fotó: FilipArtLab

Persze volt miből engedni, hiszen a cég részvényralija az idén eddig 35 százalékos árfolyamyereséget hozott. Az éjszakai esést az eredményezte, hogy a világ legértékesebb, 4428 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú börzén jegyzett vállalata jelezte, hogy

 nem fenntartható az utóbbi két év rendkívül dinamikus növekedési tempója, 

a mesterségesintelligencia-alkalmazások kiszolgálásának technikai hátterét adó nagy teljesítményű csipek szállításában kisebb törés következhet be. Az igényeket nem lehet az égig srófolni, vissza kell térni a Földre, s ezt az üzenetet dekódolták a befektetők.

A kínai piac kulcsfontosságú az Nvidia számára

A cégvezetés az Nvidia a folyó pénzügyi évének harmadik, októberrel záruló negyedében 54 milliárd dolláros bevétellel számol, ez ugyan nagyjából egybecseng a Wall Street várakozásaival, de a sokan 60 milliárd dollár környékére becsülték a negyedéves forgalmat. A dinamika lassulásának hátterében

  • a keresletbővülés természetes kifulladása,
  • a versenytársak megerősödése
  • és a kínai piaci bonyodalmak állnak

Ez utóbbinak a kezelése sürgető feladat. Áprilisban a Trump-adminisztráció szigorított az adatközpont-processzorok kínai ügyfeleknek történő exportjára vonatkozó korlátozásokon, gyakorlatilag kizárva az Nvidiát a piacról. 

Átértékelve a dolgokat Washington a közelmúltban 15 százalékos jutalék megfizetése fejében enyhítette egyes mesterséges intelligencia csipek kínai exportját érintő, saját maga által elrendelt korlátozásokat, de ennek a jótékony hatása még nem érezhető az Nvidia forgalmán. 

Trump leszedné a sápot az Nvidia kínai csipexportjáról is 

Sőt a washingtoni direkt beavatkozás a piaci folyamatokba rendkívül komoly jogi és pénzügyi kockázatokkal jár, melyek szintén kezelendők. Trumpék nem foglalták törvénybe a jutalékfizetési kötelezettséget, így az egyelőre lóg a levegőben. Peking ugyanakkor arra ösztönözte a kínai gazdasági szereplőket, hogy ne használjanak amerikai technológiát a mesterséges intelligencia rendszerekben. 

NVIDIA - Photo Illustration
Az Nvidia a második üzleti negyedévben nem adott el Kínába a legfejlettebb H20-as csipjeiből / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Nvidia egyébként a második negyedévben nem adott el a legfejlettebb, H20 mesterséges intelligencia csipjeiből kínai ügyfeleknek, ami körülbelül 4 milliárd dolláros bevételkiesést jelentett számára. Ilyen körülmények között megbízható becslést nem tudtak adni az elemzők az Nvidia várható kínai bevételeiről. 

Az Nvidiát követő elemzők bevételbecslései között 15 milliárd dolláros szórás volt, ilyen szélesre még egyszer sem nyílt az olló az egyes prognózisok között. A piaci bizonytalanságok ellenére a vállalat társalapító-vezérigazgatója töretlenül bízik a jövőben.

Az előttünk álló fejlődési lehetőség óriási, az évtized végére 3-4 ezermilliárd dolláros MI-infrastruktúra-költéseket látunk, csak Kínában évi 50 százalékos bővülés várható ezen a területen

– nyugtatgatta a kedélyeket Jensen Huang vezérigazgató a gyorsjelentés publikálását követő elemzői tájékoztatón, cáfolva, hogy az MI-infrastruktúra kiépítése iránti érdeklődés alábbhagyna. Legfeljebb szélesedik a piac és több szereplőssé válik, de az építkezés folymatos, az adatközpontok gombamód szaporodnak.

Nvidia Jensen Huang
Jensen Huang Nvidia-vezér hatalmas piaci lehetőségeket lát Kínában, s ezt ki is szeretné aknázni / Fotó: TT News Agency via AFP

Az Nvidia a július 27-én zárult második üzleti negyedévében a legtöbb területen felülmúlta az elemzői várakozásokat, a főbb számai a következőképpen alakultak:

  • árbevétel: 46,74 milliárd dollár (+56 százalék),
  • bruttó haszonkulcs: 72,7 százalék (–3 százalék),
  • üzemi nyereség: 30,16 milliárd dollár ( +51 százalék),
  • adózott profit: 25,78 milliárd dollár (+52 százalék),
  • részvényarányos nyereség (EPS): 1,05 dollár (+30 százalék)
    Az adatközponti egység, amely ma már önmagában nagyobb, mint bármely más rivális csipgyártó, az összbevételből 41,1 milliárd dollárral részesedett, míg a Bloomberg elemzői konszenzusa 41,3 milliárd dollárról szólt. A játékokkal kapcsolatos bevétel – amely egykor az Nvidia fő bevételi forrása volt – 4,29 milliárd dollár volt. Itt az elemzők átlagosan 3,8 milliárd dollárt jósoltak. 

Az autóipari szegmens 586 millió dolláros árbevételt generált, ami kissé elmarad a becslésektől.A vállalat további 60 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást is jóváhagyott. Az Nvidia a második negyedév végén 14,7 milliárd dolláros csúszásban volt a korábbi visszavásárlási tervében lefektetett összegtől.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu