Beszakadhat az olaj ára, feleslegtől tart a piac

Négy nap áremelkedés után kedden lefordult a nyersolaj jegyzése a nemzetközi piacokon, miközben a befektetőket főként a kínálat helyzete, illetve a Donald Trump amerikai elnök és az Egyesült Államok jegybankja közötti csatározások nyugtalanítják. Az államfő a Fed kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottságának egyik tagját igyekszik eltávolítani a testületből, ami hatással lehet a befektetési környezetre is.

Megpihent az olaj jegyzése / Fotó: Abeer Khan

Kifulladt az olajrali

Az északi-tengeri Brent kedd délutánra mintegy másfél százalékkal, hordónként 68 dollár alá esett, míg az amerikai West Texas Intermediate 64 dollár alá bukott.

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma egyébként hétfőn közölte, hogy megduplázta az indiai importtermékekre kivetett vámokat, mivel a világ immár legnépesebb országa a kilátásba helyezett szankciók dacára továbbra is vásárolja az orosz nyersolajat.

A szerdán hatályba lépő intézkedéssel is az orosz-ukrán háborút lezáró békét célozza a Trump-kormányzat. A dél-ázsiai ország olajfinomítói azonban a következő hetekben is Moszkvától kívánnak vásárolni. Az indiai kormány a vámemelést tisztességtelennek minősítette.

Amennyiben az Egyesült Államok végigviszi az indiai vámok megduplázását, a piac ismét az orosz export bedugulását vélelmezheti, és rövid távon újfent tesztelheti a 70 dolláros árszintet – jelentette ki a Bloombergnek Robert Rennie, a Westpac Banking Corp. áru- és szén-dioxid-piaci stratégája.

A piac figyelmét ugyanakkor az ukrán hadsereg által az orosz energiainfrastruktúra ellen végrehajtott legutóbbi támadások is felkeltették – tette hozzá.

Rekordfeleslegtől tartanak a befektetők

Visszatérve a Trump és a Fed közötti feszültségekre, a Wall Streeten a részvények is estek, míg az arany újra drágult, miután az elnök megpróbálta leváltani Lisa Cookot a Fed egyik tagállami kormányzói posztjáról, ami aggodalmakat keltett az amerikai központi bank függetlenségét illetően. Az Egyesült Államok egyes tagállamainak regionális Fed-vezetői tudniillik egyúttal tagjai a szövetségi Fed kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottságának is.