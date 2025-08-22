Miért nem zuhannak az árak az olajpiacon?

A nyersolaj továbbra is viszonylag szűk tartományban rekedt, az amerikai WTI 62 dollár körül, az északi-tengeri Brent pedig 65 dollár körül talált támogatást. A piac továbbra is a Bullish (bika) és a Bearish (medve) mozgatórugók keverékét mérlegeli, amelyek a vékony nyári likviditással együtt támogatják az árakat, miközben a kereskedők keresik vagy várják a következő erős katalizátort.
Az árfolyamot támasztja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legutóbbi heti jelentése, amely a vártnál nagyobb, 6 millió hordós csökkenést mutatott az amerikai nyersolajkészletekben, ez június óta a legnagyobb. A csökkenést részben a robusztus finomítói tevékenység okozta, ami szezonális összehasonlításban 2019 óta a legmagasabb, valamit az export fellendülése, amely elérte az áprilisi 4,38 millió hordót.
Ez a kombináció rávilágít a finomított termékek iránti erős keresletre, különösen a sugárhajtómű-üzemanyag iránt, amely szintén négyéves szezonális csúcsot ért el napi 1,9 millió hordóval. Ezek a fejlemények, valamint az orosz–ukrán tűzszünet sikeres elfogadásával kapcsolatos elhúzódó kétségek rövid távú támaszt nyújtanak.
Egy másik támogató elem a geopolitikából fakad. Washington folyamatosan nyomást gyakorol Indiára, hogy megfékezze az orosz nyersolaj és finomított termékek importját.
India 2022 óta Moszkva egyik legnagyobb energiafogyasztójává vált, ennek a folyamatnak bármilyen lényeges csökkenése megbontaná az egyensúlyt és támogatná az árakat.
Oroszország ezt visszautasította, azt sugallva, hogy India fenntartja jelenlegi vásárlási szintjét, ám ez a kérdés továbbra is az ártámogatás potenciális forrása.
A középtávú kilátásokat továbbra is a lefelé mutató kockázatok uralják. Az OPEC+ idén közel 2,5 millió hordóval növeli napi kibocsátását, nyolc tag között elosztva. A korábbi önkéntes csökkentések feloldása egy olyan időszakban történik, amikor a kereslet növekedése lassul.
Mind az IEA, mind más előrejelzők a túlkínálat kockázatát mutatják a negyedik negyedévre, és ami még fontosabb 2026-ra. Az viszont továbbra is kétséges, hogy eléri-e az IEA által előre jelzett rekordszintet, mivel a magas költségű termelők és talán még az érintett OPEC+ tagok is csökkenthetik a termelést, ha az árak jelentősen esnek a jelenlegi szintekhez képest.
Rövid távon továbbra is az Oroszország és Ukrajna közötti, az Egyesült Államok által közvetített béketárgyalásokra összpontosítanak a kereskedők. A közelmúltbeli árgyengeséget pedig az a feltételezés vezérli, hogy a békemegállapodás végül enyhítheti az Oroszországgal szembeni szankciókat és helyreállíthatja az ellátási csatornákat.
A valóság ennél bonyolultabb, a szankciók enyhítése valószínűleg a legjobb esetben is csak fokozatos lesz.
A kereskedők hírérzékenysége viszont magas, és hevesen reagálnak minden jó és rossz hírre.
Emellett a kereslet szempontjából a makrogazdasági kilátások továbbra is kulcsfontosságúak, a kereskedők figyelemmel kísérik a beérkező adatokat és a központi banki lépéseket a nagy energiafogyasztóktól, élükön az Egyesült Államokkal és Kínával. Különösen a közelmúltban, ahol is a kereskedők NYMEX WTI-ben felvett pozíciója 19 éves mélypontra zuhant, és az ICE WTI-vel kombinálva először jelent meg nettó short pozíció.
Ez megteremti a feltételeket, hogy kialakuljon egy úgynevezett „short-covering” rali, különösen, ha a támogatási szintek továbbra is fennállnak, és a készletlehívások továbbra is ezen az emelkedett szinten maradnak. Ez segít megmagyarázni, hogy a lefelé irányuló árfolyamkitörések miért voltak korlátozottak, annak ellenére, hogy folyamatosan termelési többlet kockázatról beszélnek.
Összességében a nyersolaj egyensúlyban van egyrészről az erős finomítói kereslet, az export és a rövid távú spekulatív kereslet támogatása miatt, másrészről az OPEC+ kínálatnövekedése és a lassuló keresleti várakozások középtávú nyomása és nem utolsósorban a geopolitikai fejlemények hatására.
Mivel a Brent 65 dollár körül stabilizálódott, a WTI pedig 62 dollár közelében, a piac egyelőre nem hajlandó egyik irányba sem hajszolni a kitörést.
