Miért nem zuhannak az árak az olajpiacon?

A nyersolaj továbbra is viszonylag szűk tartományban rekedt, az amerikai WTI 62 dollár körül, az északi-tengeri Brent pedig 65 dollár körül talált támogatást. A piac továbbra is a Bullish (bika) és a Bearish (medve) mozgatórugók keverékét mérlegeli, amelyek a vékony nyári likviditással együtt támogatják az árakat, miközben a kereskedők keresik vagy várják a következő erős katalizátort.

Stabilak az árak az olajpiacon / Fotó: Science Photo Library via AFP

Több tényező támasztja a nyersolaj jegyzését

Az árfolyamot támasztja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legutóbbi heti jelentése, amely a vártnál nagyobb, 6 millió hordós csökkenést mutatott az amerikai nyersolajkészletekben, ez június óta a legnagyobb. A csökkenést részben a robusztus finomítói tevékenység okozta, ami szezonális összehasonlításban 2019 óta a legmagasabb, valamit az export fellendülése, amely elérte az áprilisi 4,38 millió hordót.

Ez a kombináció rávilágít a finomított termékek iránti erős keresletre, különösen a sugárhajtómű-üzemanyag iránt, amely szintén négyéves szezonális csúcsot ért el napi 1,9 millió hordóval. Ezek a fejlemények, valamint az orosz–ukrán tűzszünet sikeres elfogadásával kapcsolatos elhúzódó kétségek rövid távú támaszt nyújtanak.

Egy másik támogató elem a geopolitikából fakad. Washington folyamatosan nyomást gyakorol Indiára, hogy megfékezze az orosz nyersolaj és finomított termékek importját.

India 2022 óta Moszkva egyik legnagyobb energiafogyasztójává vált, ennek a folyamatnak bármilyen lényeges csökkenése megbontaná az egyensúlyt és támogatná az árakat.

Oroszország ezt visszautasította, azt sugallva, hogy India fenntartja jelenlegi vásárlási szintjét, ám ez a kérdés továbbra is az ártámogatás potenciális forrása.

Középtávon más a helyzet

A középtávú kilátásokat továbbra is a lefelé mutató kockázatok uralják. Az OPEC+ idén közel 2,5 millió hordóval növeli napi kibocsátását, nyolc tag között elosztva. A korábbi önkéntes csökkentések feloldása egy olyan időszakban történik, amikor a kereslet növekedése lassul.

Mind az IEA, mind más előrejelzők a túlkínálat kockázatát mutatják a negyedik negyedévre, és ami még fontosabb 2026-ra. Az viszont továbbra is kétséges, hogy eléri-e az IEA által előre jelzett rekordszintet, mivel a magas költségű termelők és talán még az érintett OPEC+ tagok is csökkenthetik a termelést, ha az árak jelentősen esnek a jelenlegi szintekhez képest.