Olcsóbb lett az euró, benézett 395 forint alá is, a dollár viszont drágul

Vegyesen teljesít a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben csütörtök délután. Az eurót 395 forint alatt jegyzik, a dollárt 0,3 százalékkal drágábban váltják.
K. T.
2025.08.14, 15:24
Frissítve: 2025.08.14, 15:39

Vegyesen teljesít csütörtök délután a forint a főbb devizákkal szemben, miközben a befektetők a pénteki amerikai–orosz csúcstalálkozóra várnak. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal csökkent délután három óráig, és ezzel letörte a 395-ös szintet. A közös európai pénz egységéért 394,9 forintot kérnek.

forint, euró, deviza,
Újabb szintet tört le a forintárfolyam az euróval szemben / Fotó: Méhes Dániel / Shutterstock

A dollárhoz képest ugyanakkor 0,3 százalékkal értékelődött le a hazai fizetőeszköz. A váltási árfolyam 338,6 forintig szaladt fel.

Az Erste kommentárja szerint a béketrade eddig tudta repíteni a magyar devizát a fundamentumok jelenlegi állása szerint. A pénteki Trump–Putyin-találkozó üzenetei és kimenetele mozgathatja meg a kurzust.

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX a reggeli emelkedést követően stagnál, 104 700 pont környékén. A hazai blue chipek felemás teljesítményt nyújtanak. Az OTP kurzusa 0,1 százalékkal, a Mol részvényeinek ára 0,4 százalékkal került lejjebb. A Richter ellenben 0,1 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékkal drágul.

A nyugat-európai börzék zömében erősödni tudtak a nap folyamán, a 0,1 százalékkal ereszkedő londoni FTSE kivételével. A frankfurti DAX 0,4 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,4 százalékkal, a madridi IBEX pedig 0,5 százalékkal került feljebb.

