Sneakerpiac: az On menetelését még az amerikai vámok sem akasztották meg

Tizennégy százalékos pluszban várta a New York-i tőzsdenyitást a Roger Federer világklasszis teniszező nevével fémjelzett és pénzügyi támogatását is élvező svájci sportszermárka, az On. A luxus minőségű sneakereiről világhírűvé vált vállalat kiemelkedően teljesített a második negyedévben és hasonló jókkal kecsegtette a befektetőket az év hátralévő részére is.
Az On Holding a folyó üzleti évében a korábbi 28 százalékos forgalombővülés helyett már 31 százalékosat tervez, ami 2,91 milliárd svájci frankos bevételnek felelne meg. A második negyedéves árbevétel az LSEG elemzői konszenzusánál dinamikusabban, 749 millió svájci frankra nőtt, ez változatlan árfolyamon számítva 38 százalékos növekedés.
Bruttó haszonkulcsa elérte a 61,5 százalékot, ami szintén jobb az elemzők becslésénél, s kiugróan magasnak számít az ágazatban. Az On vezetése azt reméli, hogy éves átlagban 60,5-61,0 százalékon tudják tartani a profitmarzsot. A fenti mutatók erőteljes teljesítményről tanúskodnak, de a 2010-ben alapított zürichi székhelyű vállalat számára még így sem tudták garantálni a nyereséget.
A cég 40,9 millió frankos mínuszt könyvelhetett el a második negyedévben, amit elsősorban a dollár gyengülése miatti árfolyam-ingadozások okoztak. A svájci frank, amelyben az On a pénzügyi kimutatásait közli, 11 százalékkal értékelődött fel az év eddigi szakaszában a dollárhoz képest.
Nagyon erős helyzetben vagyunk, teli energiával. Növekedésre vagyunk ítélve, s ebben a körülmények is támogatnak minket
– hangoztatta Martin Hoffmann vezérigazgató, aki ezt
támasztotta alá. Az On további öt-tíz, kiemelt forgalmú és főleg a fizetőképes vevőkört kiszolgáló üzlet megnyitását tervezi még az idén, köztük egyet Zürichben, egy másikat Kalifornia tech fővárosában, Palo Altóban és néhány továbbit Dél-Koreában.
A helyszínválasztásban szerepet játszik, hogy az On a sportcipők kategóriájában nem csak minőségben, de árban is a topon van, villámgyors felemelkedése elsősorban a szakma behemótjainak, az Adidasnak, a Nike-nak és a Pumának okoz gondot, a cég az ő rovásukra terjeszkedik.
Sneakerekre szorítkozó profilját pedig már szélesítette, teniszfelszereléseket, edzés- és szabadidő-ruházatot is kínál. Ugyanakkor számukra is gondot okoz az amerikai vámpolitika bedurvulása, erre legutóbb az Under Armour panaszkodott. A szokásos forgatókönyv szerint a sportszercégek az alacsony bérköltségeket kihasználva döntően a Távol-Keletre vitték a gyártásukat, s ennek most érkezett el a böjtje.
A Vietnámra kirótt 20 százalékos és az Indonéziát sújtó, 19 százalékra emelt Donald Trump-féle amerikai vám Federeréket is keményen érinti, az On ugyanis a versenytársaihoz hasonlóan e két országban létesített gyártóbázist, illetve a végeztet bérgyártást. Ahogy a Nike-t és társait sem tudja hazacsábítani a vámokkal az amerikai elnök, úgy
a svájci On számára sem opció a távol-keleti gyártás feladása.
Különösen azután, hogy a svájci termékekre a legmagasabbak közé tartozó 39 százalékos vámot léptette hatályba múlt csütörtöktől a washingtoni adminisztráció, ezzel a svájci gyógyszeripart, az óragyártást és az aranyműveseket is nehéz helyzetbe sodorva. Az ő táborukat erősíti az On is, amelynek sportcipői az amerikai piacot is meghódították már.
A svájciak már éltek is a kézenfekvő ellenlépéssel, és emelték áraikat az Egyesült Államokban, s úgy tapasztalták, hogy a vásárlókat ezzel nem riasztották el. Sőt, Martin Hoffmann szerint az On júliusban piacra dobott új, erősen párnázott Cloudsurfer Max modellje iránt masszív kereslet mutatkozik az amerikai piacon.
Itt azonban még van tennivalójuk, hiszen az amerikai kontinensen a második negyedévben mért 17 százalékos, a piaci várakozásokat alulról közelítő forgalombővülés dinamikájában messze elmarad az ázsiai–csendes-óceáni térségben mért 101 százaléktól és az Európát jellemző 43 százaléktól. Az amerikai 432 millió frankos második negyedéves bevétel az On teljes forgalmának az 58 százalékát tette ki a cég ma közzétett gyorsjelentése szerint.
