Sneakerpiac: az On menetelését még az amerikai vámok sem akasztották meg

Tizennégy százalékos pluszban várta a New York-i tőzsdenyitást a Roger Federer világklasszis teniszező nevével fémjelzett és pénzügyi támogatását is élvező svájci sportszermárka, az On. A luxus minőségű sneakereiről világhírűvé vált vállalat kiemelkedően teljesített a második negyedévben és hasonló jókkal kecsegtette a befektetőket az év hátralévő részére is.

Roger Federer az idei wimbledoni tenisztornát már páholyból szemlélte, az On sikeréért viszont 3 százalékos tulajdonosként aktívan dolgozik / Fotó: AFP

Az On Holding a folyó üzleti évében a korábbi 28 százalékos forgalombővülés helyett már 31 százalékosat tervez, ami 2,91 milliárd svájci frankos bevételnek felelne meg. A második negyedéves árbevétel az LSEG elemzői konszenzusánál dinamikusabban, 749 millió svájci frankra nőtt, ez változatlan árfolyamon számítva 38 százalékos növekedés.

Kiugróan magas haszonkulccsal dolgozik az On

Bruttó haszonkulcsa elérte a 61,5 százalékot, ami szintén jobb az elemzők becslésénél, s kiugróan magasnak számít az ágazatban. Az On vezetése azt reméli, hogy éves átlagban 60,5-61,0 százalékon tudják tartani a profitmarzsot. A fenti mutatók erőteljes teljesítményről tanúskodnak, de a 2010-ben alapított zürichi székhelyű vállalat számára még így sem tudták garantálni a nyereséget.

A cég 40,9 millió frankos mínuszt könyvelhetett el a második negyedévben, amit elsősorban a dollár gyengülése miatti árfolyam-ingadozások okoztak. A svájci frank, amelyben az On a pénzügyi kimutatásait közli, 11 százalékkal értékelődött fel az év eddigi szakaszában a dollárhoz képest.

Nagyon erős helyzetben vagyunk, teli energiával. Növekedésre vagyunk ítélve, s ebben a körülmények is támogatnak minket

– hangoztatta Martin Hoffmann vezérigazgató, aki ezt

a bővülő üzlethálózatukkal,

a kiemelkedő kereslettel

és a kínálatuk bővítésével

támasztotta alá. Az On további öt-tíz, kiemelt forgalmú és főleg a fizetőképes vevőkört kiszolgáló üzlet megnyitását tervezi még az idén, köztük egyet Zürichben, egy másikat Kalifornia tech fővárosában, Palo Altóban és néhány továbbit Dél-Koreában.

A On sneakerei minőségben és árban egyaránt a felső kategóriát képviselik / Fotó: NurPhoto via AFP

A helyszínválasztásban szerepet játszik, hogy az On a sportcipők kategóriájában nem csak minőségben, de árban is a topon van, villámgyors felemelkedése elsősorban a szakma behemótjainak, az Adidasnak, a Nike-nak és a Pumának okoz gondot, a cég az ő rovásukra terjeszkedik.