Szabadulnának részvényeiktől az OpenAI dolgozói – igen jó pénzért

A várva várt GPT-5 megjelenése után a ChatGPT-fejlesztő OpenAI számos volt és jelenlegi dolgozója válthatja nem is annyira aprópénzre munkájának gyümölcsét és részesedését a mesterségesintelligencia-startupban.

Tovább szárnyal az OpenAI értéke

A legkedveltebb csetbot kiadója ugyanis lehetővé tette, hogy az alkalmazottak megváljanak részvényeiktől, miután a vállalat még messze van egy esetleges tőzsdei bevezetéstől. A tranzakció keretében a dolgozók mintegy 6 milliárd dollár értékben szabadulhatnak meg részvényeiktől, olyan áron, amely a vállalatot 500 milliárd dollárra értékeli, noha

a cég 40 milliárd dolláros, az OpenAI-t „csak” 300 milliárd dollárra értékelő tőkeemelése sem zárult még le.

A dolgozói részvényeket a cég olyan, már létező befektetői szerezhetik meg, mint a 40 milliárd dolláros finanszírozási kört vezető Softbank, a Thrive Capital vagy épp a Dragoneer Investment Group – derül ki a Reuters összefoglalójából. Az ügylet ezen vállalatok papíron elért nyereségét is növelheti a korábbi befektetések átértékelésén keresztül, miközben a startup dolgozói készpénzre válthatják ugyancsak papíron meglévő vagyonukat a tőzsdei bevezetés hiányában.

Az 500 milliárd dolláros értékeltséggel az OpenAI egy csapásra a legértékesebb nem tőzsdei technológiai vállalattá is válhat, ám a cég brutális költségeit ez a tranzakció nem segít finanszírozni, a tehetségek elvándorlásának ugyanakkor némiképp gátat vethet, miközben a Mark Zuckerberg vezette Meta sajtóhírek szerint akár 100 millió dolláros aláírási bónuszt sem sajnál a legjobb mesterségesintelligencia-kutatóktól. Bár a cég az év végére már 20 milliárd dolláros évesített bevétellel számol, a vállalat csak 2027-re tervezi elérni a nyereséges működést.