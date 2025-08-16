Deviza
Szabadulnának részvényeiktől az OpenAI dolgozói – igen jó pénzért

A dolgozói részvények eladásának engedélyezésével a cég alkalmazottai is részesülhetnek a csillagászati értékeltségből. Mindez pedig segíthet abban, hogy az OpenAI megtartsa legjobb kutatóit.
K. B. G.
2025.08.16, 19:01
Frissítve: 2025.08.16, 19:16

A várva várt GPT-5 megjelenése után a ChatGPT-fejlesztő OpenAI számos volt és jelenlegi dolgozója válthatja nem is annyira aprópénzre munkájának gyümölcsét és részesedését a mesterségesintelligencia-startupban.

Prague,,Czechia,-,10,21,2024:,Smartphone,On,Surface,Showing mesterséges intelligencia
Fotó: Shutterstock

Tovább szárnyal az OpenAI értéke

A legkedveltebb csetbot kiadója ugyanis lehetővé tette, hogy az alkalmazottak megváljanak részvényeiktől, miután a vállalat még messze van egy esetleges tőzsdei bevezetéstől. A tranzakció keretében a dolgozók mintegy 6 milliárd dollár értékben szabadulhatnak meg részvényeiktől, olyan áron, amely a vállalatot 500 milliárd dollárra értékeli, noha 

a cég 40 milliárd dolláros, az OpenAI-t „csak” 300 milliárd dollárra értékelő tőkeemelése sem zárult még le.

A dolgozói részvényeket a cég olyan, már létező befektetői szerezhetik meg, mint a 40 milliárd dolláros finanszírozási kört vezető Softbank, a Thrive Capital vagy épp a Dragoneer Investment Group – derül ki a Reuters összefoglalójából. Az ügylet ezen vállalatok papíron elért nyereségét is növelheti a korábbi befektetések átértékelésén keresztül, miközben a startup dolgozói készpénzre válthatják ugyancsak papíron meglévő vagyonukat a tőzsdei bevezetés hiányában.

Az 500 milliárd dolláros értékeltséggel az OpenAI egy csapásra a legértékesebb nem tőzsdei technológiai vállalattá is válhat, ám a cég brutális költségeit ez a tranzakció nem segít finanszírozni, a tehetségek elvándorlásának ugyanakkor némiképp gátat vethet, miközben a Mark Zuckerberg vezette Meta sajtóhírek szerint akár 100 millió dolláros aláírási bónuszt sem sajnál a legjobb mesterségesintelligencia-kutatóktól. Bár a cég az év végére már 20 milliárd dolláros évesített bevétellel számol, a vállalat csak 2027-re tervezi elérni a nyereséges működést.

