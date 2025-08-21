Beesett az OTP, szakadt a forint

Vegyesen szerepeltek a meghatározó európai tőzsdeindexek csütörtökön. A pesti börze kicsengetése időpontjában a német DAX 0,1, míg a londoni FTSE 100 0,2 százalékos pluszban áll, miközben a francia CAC 40 mintegy fél százalékkal gyengült.

Az OTP volt a leggyengébb láncszem / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az amerikai tőzsdeindexek ugyanakkor egységesen lefordultak a kereskedés megkezdését követően, miután beérkeztek a munkaerőpiaci adatok.

A tőzsdei befektetők közben már a Jackson Hole-i eseményekre is fókuszálnak, ahol péntekre várják Jerome Powell Fed-elnök beszédét.

„Jackson Hole lesz a bikapiac próbája” – mondta Jürgen Molnar, a német RoboMarkets brókercég tőkepiaci stratégája a DPA-AFX szerint.

Ha Jerome Powell holnap nem ad megfelelő jelzést, az elemző szerint a részvénypiac nyomás alá kerülhet.

A BUX végül 0,4 százalékkal, 106 091 pontra csökkent. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 13,3 milliárd forintot.

A hazai blue chipek közül 0,1 százalékkal drágult a Richter és a Mol is. Az előbbi 10 750 forinton, míg az olajpapír 3008 forinton zárta a kereskedést.