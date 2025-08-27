OTP: „Európa egyik legjövedelmezőbb bankja” – nem akárki méltatja a magyar nagybankot

Frissítette a legnagyobb magyar bankra vonatkozó minősítési elemzését a Scope Ratings, melyben meglehetősen optimistán értékeli az OTP Bank helyzetét és kilátásait, valamint a legnagyobb hazai pénzintézet eredménytermelő képességét.
Az OTP Európa egyik legjövedelmezőbb bankja. Teljesítményét a gyorsan növekvő régiókban meglévő jelenléte támogatja; nettó kamatmarzsa jelentősen magasabb, mint nemzetközi versenytársaié, az erős hitelállomány-növekedéssel együtt ez képezi az OTP jövedelmezőségének gerincét
– méltatja a magyar hitelezőt a német hitelminősítő.
Ezen túlmenően a piacvezető pozíció árazási előnyt és az ügyfelekhez való kiváltságos hozzáférést biztosít a csoport számára a legtöbb piacán.
Ennek alátámasztására kiemelik, hogy az OTP kockázattal súlyozott eszközértékre vetített hozama átlagosan három százalék feletti volt 2020 és 2025 első fele között, ezzel bizonyítva ellenálló képességét
Néhány kivételtől eltekintve a csoport leányvállalatainak működési teljesítménye továbbra is stabil maradt. Ez Oroszországra és Ukrajnára is igaz, részben a központi bankok magas irányadó kamatainak köszönhetően.
A 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan a menedzsment a tavalyi, 23,5 százalékos sajáttőke-arányos megtérülést kissé alulmúló iránymutatást adott, elsősorban az alacsonyabb tőkeáttétel miatt.
Az árfolyamhatással kiigazított teljesítő hitelállomány organikus növekedése ugyanakkor meghaladhatja a 2024-ben jelentett kilenc százalékot.
Bár ez a jövedelmezőség középtávon valószínűleg nem lesz fenntartható, a Scope úgy véli, hogy az OTP eredménytermelő képessége továbbra is támogatni fogja a hitelképességét a bank magas diverzifikációja, valamint erős hazai és külföldi piaci pozíciói miatt.
A hitelminősítő prognózisa szerint a közép-kelet-európai régió tartós gazdasági növekedése továbbra is erős teljesítményhez segítheti a legnagyobb magyar hitelezőt a következő negyedévekben.
A Scope alapforgatókönyve – amely nem számol további felvásárlásokkal és azok lehetséges hatásaival – azonban a bizonytalanságok, továbbá az alacsonyabb kamatlábak és a növekvő kockázati költségek miatt a jövedelmezőség romlását prognosztizáljuk.
A legnagyobb kockázat továbbra is a geopolitikai válság esetleges eszkalációja, amely hatással lehet a közbizalomra, a gazdaságra és a pénzügyi piacokra Magyarországon és Európa többi részén egyaránt.
A német hitelminősítő egy hónapja erősítette meg az OTP BBB+ kibocsátói besorolását stabil kilátások mellett, a mostani elemzés azonban nem minősül minősítési lépésnek, és nem valószínűsít hitelminősítési intézkedést sem rövid távon.
Az OTP részvényárfolyama egy százalékkal csúszott lejjebb a szerda délelőtti tőzsdei kereskedésben. Az év eleje óta viszont így is közel 40 százalékos ralinál jár a bankpapír, amely ezzel jelentősen hozzájárult a BUX index csúcsdöntéséhez.
