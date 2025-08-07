Szédületes pluszban az OTP, a 30 ezret nyaldossa az árfolyam

Izgalmas képet mutatott a pesti parkett csütörtök délelőtt. Az OTP és a Telekom nagyot ralizott, miközben 100 milliós forgalommal beadták az elmúlt napokban szárnyaló Duna House-részvényt.

Ralli bontakozik a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Újabb rekord a pesti parketten

Az OTP 29 990 forinttal újabb történelmi csúcsra futott csütörtök délelőtt.

A bankrészvény bő 3 százalékot ralizott.

Hasonlóan jó formát mutat a Magyar Telekom, mely szerdán piaczárás után a vártnál jobb negyedéves számokat riportált. A Telekom-részvény közel 4 százalékos hegymenetet produkált délelőtt és 1820 forint közelébe kúszott.

A Richter minimális pluszban 10 250 forintnál delelt, míg a Mol, mely péntek hajnalban teszi közzé negyedéves számait, bő 1 százalékos pluszban 3050 forint közelében kezdte a délutánt.

Érdekes, hogy pár napja még 100 milliós forgalommal tépték a Duna House-részvényt, ám ma délelőtt

160 milliós forgalommal közel 1 százalékot esett az ingatlanos papír.

A hazai blue chipek célárai 12 havi horizonton a Marketscreener szerint:

OTP 28 660 forint,

Mol 3277 forint,

Magyar Telekom 1703 forint,

Richter 12 380 forint

Támaszt tört a forint

Már szerdán is a 398-as támaszt tesztelte az euró-forint jegyzése, de akkor nem került letörésre a szint. Csütörtök reggel ugyanitt, 398,2 közelében várta a tőzsdenyitást a kurzus.

Csütörtök délelőtt meredek forinterősödés indult.

A kurzus 396,6-ig süllyedt. Immár a 396,38-nál és 396-nál húzódó támaszok kerültek képbe.