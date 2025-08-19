Csúcsot döntött a BUX és az OTP, bivalyerős a forint

A BUX 106 542 ponton zárt, ami szűk 1 százalékos emelkedés. A pesti tőzsde vezető indexe ezzel felülteljesítette a német DAX indexet. Ennél érdekesebb, hogy újabb történelmi csúcsot állított be. Az euró-forint 395 alatt zárt, ami a magyar deviza további erősödése előtt nyitott teret.

Fotó: Vémi Zoltán

Vegyes képet mutatnak az amerikai tőzsdeindexek

A széles piacot leképező S&P 500 enyhe pluszban nyitott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite ellenben szerény mínuszba csúszott. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag testes pluszba kapaszkodott. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 pedig az irányt kereste.

Az amerikai kincstárjegyek hozama emelkedett, a dollár gyengült.

Az Intel bő 10 százalékot ralizott a hírre, hogy a japán SoftBank befektet 2 milliárd dollárt a csipgyártóba. A HomeDepot is pattant a 4 százalékot: bár lakáésfelújításokban érdekelt boltlánc haloványat jelentett, de megerősítette kilátásait.

Pesti parkett: rekordot állított be az OTP