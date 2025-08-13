Délután jól hajráztak a blue chipek, a forint az erős oldalon kereskedik

A BUX 104 740 ponton zárt, ami kétharmad százalékos emelkedés. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé elmaradt a német DAX indextől, ám felülteljesítette a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint továbbra is erős.

Délután kivirult a pesti parkett / Fotó: Vémi Zoltán

Kamatcsökkentési lázban Amerika

Annak reményében indultak felfelé szerdán a tengerentúli részvények, hogy az amerikai jegybank szerepét játszó Federal Reserve szeptemberben csökkenti a kamatlábakat. A kincstári hozamok süllyednek, míg a dollár gyengül.

A félelem barométerként szolgáló VIX háromnegyed százalékot süllyedt.

A széles piacot leképező S&P 500 egyharmad százalékos pluszba lendült. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite negyed százalékot emelkedett. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag háromnegyed százalékot pattant.

Ennél is élénkebb volt a kis kaőpitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 piaca, 1 százalékos emelkedéssel.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

Pesti parkett: zárásra összekapta magát a piac

Az OTP 30 420 forinton zárt, ami bő 1 százalékos plusz.

A Mol 2 998 forinton fejezte be a kereskedést, ami stagnálást jelent.

A Richter 10 490 forinton zárta a napot, s ez egyharmad százalékos emelkedés.

A Magyar Telekom 1 900 forinton zárt, ami közel másfél százalékos plusz.

Még mindig az erős oldalon kereskedik a forint

Bombaformában kezdte a napot a magyar deviza. Délelőtt az euróval szemben 395 alá is benézett a jegyzés. Ám délutánra kifulladt a lendület: 396 fölé emelkedett az euró-forint.

Elég érdekes a technikai kép, amennyiben délelőtt még egy erős támaszt tesztelt az euró-forint 395-nél.

Ahonnan akár korrekció is indulhat.

Míg délután már a 396-nál húzódó ellenállás tesztje volt műsoron.

Felfelé tekintve 398-nál feszül erősebb technikai szint. Mindenesetre:

szűk sávba szorult a magyar deviza.

Ami mindig közeli kitörést sejtet.

Tőzsdezárásra 395,2 közelébe süllyedt az euró-forint.