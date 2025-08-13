Deviza
EUR/HUF395.41 -0.04% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF457.88 +0.09% CHF/HUF419.64 -0.13% PLN/HUF92.99 +0.06% RON/HUF78.12 -0.01% CZK/HUF16.16 0% EUR/HUF395.41 -0.04% USD/HUF337.5 -0.37% GBP/HUF457.88 +0.09% CHF/HUF419.64 -0.13% PLN/HUF92.99 +0.06% RON/HUF78.12 -0.01% CZK/HUF16.16 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,739.96 +0.68% MTELEKOM1,900 +1.39% MOL2,998 0% OTP30,420 +1.06% RICHTER10,490 +0.38% OPUS586 +0.34% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,204.6 +0.24% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,240.8 +0.46% BUX104,739.96 +0.68% MTELEKOM1,900 +1.39% MOL2,998 0% OTP30,420 +1.06% RICHTER10,490 +0.38% OPUS586 +0.34% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 +1.54% BUMIX9,204.6 +0.24% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,240.8 +0.46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
deviza
tőzsde

Délután jól hajráztak a blue chipek, a forint az erős oldalon kereskedik

Délelőtt még korrekciós hangulatban kókadoztak a részvények. Ám ebéd után már Amerika kamatcsökkentési láza fűtötte a piacot. Így a pesti parketten is felíveltek a blue chipek.
Faragó József
2025.08.13, 17:17
Frissítve: 2025.08.13, 17:38

A BUX 104 740 ponton zárt, ami kétharmad százalékos emelkedés. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé elmaradt a német DAX indextől, ám felülteljesítette a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint továbbra is erős.

pesti parkett
Délután kivirult a pesti parkett / Fotó: Vémi Zoltán

Kamatcsökkentési lázban Amerika

Annak reményében indultak felfelé szerdán a tengerentúli részvények, hogy az amerikai jegybank szerepét játszó Federal Reserve szeptemberben csökkenti a kamatlábakat. A kincstári hozamok süllyednek, míg a dollár gyengül.

A félelem barométerként szolgáló VIX háromnegyed százalékot süllyedt.

A széles piacot leképező S&P 500 egyharmad százalékos pluszba lendült. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite negyed százalékot emelkedett. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag háromnegyed százalékot pattant. 

Ennél is élénkebb volt a kis kaőpitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 piaca, 1 százalékos emelkedéssel.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 

Pesti parkett: zárásra összekapta magát a piac

  • Az OTP 30 420 forinton zárt, ami bő 1 százalékos plusz.
  • A Mol 2 998 forinton fejezte be a kereskedést, ami stagnálást jelent.
  • A Richter 10 490 forinton zárta a napot, s ez egyharmad százalékos emelkedés.
  • A Magyar Telekom 1 900 forinton zárt, ami közel másfél százalékos plusz.

Még mindig az erős oldalon kereskedik a forint

Bombaformában kezdte a napot a magyar deviza. Délelőtt az euróval szemben 395 alá is benézett a jegyzés. Ám délutánra kifulladt a lendület: 396 fölé emelkedett az euró-forint. 

Elég érdekes a technikai kép, amennyiben délelőtt még egy erős támaszt tesztelt az euró-forint 395-nél. 

Ahonnan akár korrekció is indulhat.

Míg délután már a 396-nál húzódó ellenállás tesztje volt műsoron. 

Felfelé tekintve 398-nál feszül erősebb technikai szint. Mindenesetre: 

szűk sávba szorult a magyar deviza.

 Ami mindig közeli kitörést sejtet. 

Tőzsdezárásra 395,2 közelébe süllyedt az euró-forint.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu