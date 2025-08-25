A pesti parkett még fölfelé tekint, továbbra is lendületben a forint

A BUX 105 775 ponton nyitott, ami negyed százalékos plusz. Ez a hét már gyengébben indulhat Európában, mivel a határidős indexek mínuszokat mutattak. De a pesti parkett alapvetően optimista. A pénteken lendületet kapott forint hétfőn is az erős oldalon kezdett.

Vajon mit hoz a hétfő a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia: tombolt a hajnali optimizmus

Pénteken tartotta Jackson Hole-i beszédét Jerome Powell Fed elnök, aki inkább a kamatvágási várakozásokat erősítette meg.

Powell szavait követően erősödésnek indultak a főbb tőzsdék,

s a héten addig jelentkező mínuszokat is elkezdték korrigálni. Az amerikai tőzsdék 1,5-2 százalékkal tudtak javítani, szinte az összes szektor erősödést mutatott fel, egyedül a defenzívebb fogyasztás esetében láthattunk kisebb visszaesést, ellenben a ciklikus fogyasztás szektora remekelt.

Hétfőn hajnalban a japán Nikkei háromnegyed százalékos pluszba lendült. A hongkongi Hang Seng 2 százaléknál is többet ralizott, de a kontinentális kínai Sanghaj Composite is pattant bő 1 százalékot.

Pesti parkett: enyhén derűs nyitás

Az OTP 30 780 forintnál leheletnyi pluszban kereste az irányt.

A Mol 2972 forinton nyitott, ami háromnegyed százalékos plusz.

A Richter 10 690 forinton aludta át a tőzsdenyitást.

A Magyar Telekom 1 978 forinton starttolt, s ez közel háromnegyed százalékos plusz.

Erős oldalon kezdett a forint

Érezhető gyengülést mutatott a dollár, miután Powell szavait követően a kamatvágási esélyek megemelkedtek. Az euró-dollár így ismét 1,17 felett jár, ezzel párhuzamosan pedig a forint is szép erősödést mutatott be, az euróval szemben 396 alá csökkent, míg a dollárral szemben megint 337-338 környékén jár az árfolyam.

Hétfőn az euró-forint 395,8 közelében kezdte a napot.

Meghatározó támasz húzódik 395-nél, míg az ellenállási szintek 396-nál és 397-nél húzódnak.