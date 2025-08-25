A pesti parkett még fölfelé tekint, továbbra is lendületben a forint

A BUX 105 775 ponton nyitott, ami negyed százalékos plusz. Ez a hét már gyengébben indulhat Európában, mivel a határidős indexek mínuszokat mutattak. De a pesti parkett alapvetően optimista. A pénteken lendületet kapott forint hétfőn is az erős oldalon kezdett.
Pénteken tartotta Jackson Hole-i beszédét Jerome Powell Fed elnök, aki inkább a kamatvágási várakozásokat erősítette meg.
Powell szavait követően erősödésnek indultak a főbb tőzsdék,
s a héten addig jelentkező mínuszokat is elkezdték korrigálni. Az amerikai tőzsdék 1,5-2 százalékkal tudtak javítani, szinte az összes szektor erősödést mutatott fel, egyedül a defenzívebb fogyasztás esetében láthattunk kisebb visszaesést, ellenben a ciklikus fogyasztás szektora remekelt.
Hétfőn hajnalban a japán Nikkei háromnegyed százalékos pluszba lendült. A hongkongi Hang Seng 2 százaléknál is többet ralizott, de a kontinentális kínai Sanghaj Composite is pattant bő 1 százalékot.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Érezhető gyengülést mutatott a dollár, miután Powell szavait követően a kamatvágási esélyek megemelkedtek. Az euró-dollár így ismét 1,17 felett jár, ezzel párhuzamosan pedig a forint is szép erősödést mutatott be, az euróval szemben 396 alá csökkent, míg a dollárral szemben megint 337-338 környékén jár az árfolyam.
Hétfőn az euró-forint 395,8 közelében kezdte a napot.
Meghatározó támasz húzódik 395-nél, míg az ellenállási szintek 396-nál és 397-nél húzódnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.