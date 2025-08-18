Megint csúcsot döntött a BUX, tartja magát a forint

A BUX bő egyharmad százalékos emelkedéssel 105 519 ponton zárt. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé felülteljesítette a német DAX indexet. Ennél is érdekesebb, hogy napközben újabb történelmi csúcsra futott. A forint az erős oldalon tesztelt.

Mi történt ma a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika újabb impulzusra vár

Nem mutatnak határozott irányt a főbb tengerentúli részvényindexek. A széles piacot leképező S&P 500 minimális mínuszba csúszott. Hasonlóan mozgott a technológiai fókuszú Nasdaq Composite. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlagindex enyhe pluszba kapaszkodott.

Ellenben

a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 határozottan felfelé indult.

Az amerikai kincstári hozamok emelkedtek, a dollár erősödött.

A pesti parketten pluszban zártak a blue chipek

Az OTP 30 700 forinton zárt, ami 0,1 százalékos plusz.

A Mol 3 000 forinton fejezte be a napot, s ez 0,8 százalékos emelkedés.

A Richter 10 570 forinton zárt, ami 0,57 százalékos pluszt jelent.

A Magyar Telekom 1 930 forintig jutott, s ez 0,63 százalékos emelkedés.

Újra tesztelte a támaszt a forint

Délelőtti gyengüléssel hangolt a forint a nap és a hét leginkább várt eseményére: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójára, amelyre európai és NATO-s vezetők is érkeztek Washingtonba.

Bár az euró-forint jegyzése a 395-ös, rendkívül fontos támasz fölé került, vagyis

nem lett szignifikáns a letörése,

a kurzus hétfő délután folyamatosan tesztelte ezt a szintet.

Tőzsdezáráskor 395,1 közelében mozgott a kurzus.

Felül 396-nál, majd 398-nál láthatóak fontos ellenállási szintek, amennyiben korrekciós hullám indulna.