Deviza
EUR/HUF396.35 -0.24% USD/HUF340.02 -0.61% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.55 -0.17% PLN/HUF93 -0.29% RON/HUF78.36 -0.34% CZK/HUF16.16 -0.13% EUR/HUF396.35 -0.24% USD/HUF340.02 -0.61% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.55 -0.17% PLN/HUF93 -0.29% RON/HUF78.36 -0.34% CZK/HUF16.16 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28% BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
deviza
tőzsde

Délután magukra találtak a pesti parkett részvényei, a forintot Varga Mihály erősítette

A blue chipek közül csak a Telekom gyengélkedett, míg a kispapírok között kiemelkedőt nyújtott az Épduferr. A forint a kamatdöntésre alig reagált, annál inkább pattant a kommentárra.
Faragó József
2025.08.26, 17:13
Frissítve: 2025.08.26, 17:54

A BUX 105 155 ponton zárt, ami egyharmad százalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette az enyhe mínuszba csúszó német DAX indexet. A forint Varga Mihály beszéde alatt kapott lábra.

pesti parkett
Enyhe optimizmus uralta a pesti parkettet / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikában nem keltett izgalmat Trump fenyegetőzése

Az amerikai elnök kijelentette, hogy kirúgja az egyik Fed-kormányzót, ám Donald Trumpnak erre nincs jogköre, míg Lisa Cook kijelentette: nem mond le.

Kedden délután a széles piacot leképező S&P 500 árnyalatnyi pluszban kereste az irányt. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kissé erőteljesebb pluszban mozgott, míg a klasszikus Dow Jones enyhe mínuszba csúszott. 

Ellenben 

a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 index határozott pluszba emelkedett

az amerikai nyitás után.

Az amerikai kincstári hozamok emelkedtek. 

Pesti parkett: csak a Telekom volt lemaradó

  • Az OTP 30 550 forinton zárt, ami bő félszázalékos emelkedés.
  • A Mol 2944 forinton zárta a napot, ez közel egyharmad százalékos plusz.
  • A Richter 10 680 forintig jutott.
  • A Magyar Telekom 1958 forintnál zárt, ami közel 1 százalékos mínusz.

Ma is folytatódott az elképesztő Épduferr-rali , a kispapír negyedmilliárdos forgalommal, közel 20 százalékot emelkedett. A nyár elején még 5 forint alatt jegyzett, filléres részvény átlépte a 20 forintos álomhatárt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 

Varga beszéde erősítette a forintot 

Reggel kisebb forinterősödést láthattunk. Az euró-forint visszatesztelte a 30 napos mozgóátlagot, amely 396,99-nál jelentett támaszt. Egészen 396,69-ig süllyedt a kurzus, ám ezt követően a forint gyenge oldalára lengett ki a jegyzés, és 398,15-ig emelkedett az euró-forint, közelítve az ellenállásként szolgáló 50 napos mozgóátlaghoz, amely 398,26-nál feszül.  Innen ismét forinterősödés indult, s délben már megint 396,6 közelében tesztelgetett az árfolyam. Majd az euró-forint 396,8 közelében várta a kamatdöntést, s 

a kamattartás után kitartott az erős oldalon.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Varga Mihály beszéde előtt 397 fölé szúrt az euró-forint. Ám, ahogy a piac emésztette az elhangzottakat meredek forinterősödés indult, s 396,3-ig süllyedt az euró forint. Ezzel már nemcsak a 30 napos mozgóátlag alá került a kurzus, de egy Fibonacci szintet is letört. Majd ennek visszatesztelése indult meg. Közben 396-nál is járt a kurzus.

Tőzsdezáráskor 396,3 közelében jegyezték az euró-forintot.

A forint erős oldalán az euróval szemben további technikai megálló lehet a 396-os és a 395-ös szint.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu