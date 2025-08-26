Délután magukra találtak a pesti parkett részvényei, a forintot Varga Mihály erősítette

A BUX 105 155 ponton zárt, ami egyharmad százalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette az enyhe mínuszba csúszó német DAX indexet. A forint Varga Mihály beszéde alatt kapott lábra.
Az amerikai elnök kijelentette, hogy kirúgja az egyik Fed-kormányzót, ám Donald Trumpnak erre nincs jogköre, míg Lisa Cook kijelentette: nem mond le.
Kedden délután a széles piacot leképező S&P 500 árnyalatnyi pluszban kereste az irányt. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kissé erőteljesebb pluszban mozgott, míg a klasszikus Dow Jones enyhe mínuszba csúszott.
Ellenben
a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 index határozott pluszba emelkedett
az amerikai nyitás után.
Az amerikai kincstári hozamok emelkedtek.
Ma is folytatódott az elképesztő Épduferr-rali , a kispapír negyedmilliárdos forgalommal, közel 20 százalékot emelkedett. A nyár elején még 5 forint alatt jegyzett, filléres részvény átlépte a 20 forintos álomhatárt.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Reggel kisebb forinterősödést láthattunk. Az euró-forint visszatesztelte a 30 napos mozgóátlagot, amely 396,99-nál jelentett támaszt. Egészen 396,69-ig süllyedt a kurzus, ám ezt követően a forint gyenge oldalára lengett ki a jegyzés, és 398,15-ig emelkedett az euró-forint, közelítve az ellenállásként szolgáló 50 napos mozgóátlaghoz, amely 398,26-nál feszül. Innen ismét forinterősödés indult, s délben már megint 396,6 közelében tesztelgetett az árfolyam. Majd az euró-forint 396,8 közelében várta a kamatdöntést, s
a kamattartás után kitartott az erős oldalon.
Varga Mihály beszéde előtt 397 fölé szúrt az euró-forint. Ám, ahogy a piac emésztette az elhangzottakat meredek forinterősödés indult, s 396,3-ig süllyedt az euró forint. Ezzel már nemcsak a 30 napos mozgóátlag alá került a kurzus, de egy Fibonacci szintet is letört. Majd ennek visszatesztelése indult meg. Közben 396-nál is járt a kurzus.
Tőzsdezáráskor 396,3 közelében jegyezték az euró-forintot.
A forint erős oldalán az euróval szemben további technikai megálló lehet a 396-os és a 395-ös szint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.