Korrekció indult a pesti parketten, de a forint tartja magát

Minimális mínuszban, 103 065 ponton kezdett a BUX. A pesti parkett vezető indexe csütörtökön nagyot ment, történelmi csúcsát közelítette. Mínuszban kezdett a gyenge negyedévet jelentő Mol. A forint az erős oldalon nyitott.

Mi lesz ma a Mol gyorsjelentése után a pesti parketten?

Ázsiában vegyes a kép

Vegyes mozgások jellemezték tegnap az amerikai részvénypiacokat, a kezdeti emelkedést követően elfogyott a lendület, így a széles piacot leképező S&P 500 kisebb mínuszban zárt, de a technológiai fókuszú Nasdaq 100 sem tudott érdemben emelkedni.

Európában ezzel szemben erősebb teljesítmények voltak: a DAX árfolyama visszakerült 24 ezer pont fölé. A magasabb ellenvámok tegnap léptek életbe, de Trump folyamatosan újabb szektor- vagy országspecifikus vámokat lenget be, ami tovább fokozhatja a bizonytalanságot a piacokon.

Az európai határidős indexek egyelőre nem mutatnak érdemi elmozdulást.

Péntek hajnalban a japán Nikkei közel 2 százalékos pluszba pattant. A hongkongi Hang Seng bő 1 százalékot esett. A kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális mínuszba csúszott. A szingapúri és a koreai tőzsdeindex egyaránt háromnyegyed százalékot esett.

Pesti parkett: korrekcióval indult a nap

Az előző nap nagyot futó OTP 29 870 forinton kezdett, ami egyharmad százalékos mínusz.

A hajnalban az elemzői várakozásokat alulmúló számokat közlő Mol 2996 forintról startolt, ez félszázalékos mínusz.

A Richter 10 260 forintnál kereste az irányt.

A Magyar Telekom 1814 forintról startolt, ami negyedszázalékos mínusz.

Inflációs adat támasztja a forintot

Csütörtökön letörte a 398-as támaszt az euró-forint, majd 396,6 közelébe süllyedt a kurzus.

Pénteken

reggel 397 fölé szúrt

az euró-forint. Ám tőzsdenyitásra ismét 396,5 közelébe ereszkedett. Miután a KSH közzétette a friss inflációs adatot: 4,3 százalék volt az éves infláció júliusban, ami kismértékben meghaladja az elemzői konszenzus 4,1 százalékos várakozását. A

vártnál magasabb infláció csökkenti a kamatvágási várakozásokat,

így forinterősítő hatású.