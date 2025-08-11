Optimizmus uralja a pesti parkettet, erős a forint

A BUX 104 594 ponton startolt, ami egyharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe a felfokozott optimizmusnak köszönhetően 104 286 pont felett új történelmi rekordot állított be a múlt héten. Míg a forint közel 1 éves csúcsra erősödött az euróval szemben.

Mi lesz ma a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hajnali optimizmus Japánban

Hétfőn a japán Nikkei közel 2 százalékos pluszba pattant. A hongkongi Hang Seng minimális pluszba kapaszkodott. A kontinentális kínai Sanghaj Composite egyharmad százalékos pluszt produkált. A szingapúri és a koreai tőzsdeindex egyaránt enyhe mínuszba csúszott.

A határidős indexek markáns mozgásokat nem jeleznek egyelőre,

a hét eleje a kivárásról szólhat:

a pénteki Trump-Putyin megbeszélés eredményeire várhatnak a befektetők.

Emellett a héten a holnapi amerikai inflációs adat is hozhat némi volatilitást a piacokra.

Pesti parkett: jó formában a blue chipek

Az OTP 30 630 forinton nyitott, ami kétharmad százalékos plusz.

A Mol 3 010 forintról startolt, ez bő egyharmad százalékos emelkedés.

A Richter 10 450 forintról indult, ami egyharmad százalékos mínusz.

A Magyar Telekom 1 824 forinton kezdte a hetet, s ez egyharmad százalékos emelkedés.

Erős hét után is erősen kezdett a forint

Erős hetet zárt a forint, ezzel

közel 1 éves csúcsra erősödött az euróval szemben a hazai deviza.

Egyelőre tehát folytatódott a folyamatos lecsorgás az euró-forint grafikonján.

Izgalmas a technikai kép: a hét végi kereskedésben az euró-forint a 395-nél látható támasz közelébe süllyedt, melyet erősít egy csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala is. Onnan ismét

felpattanás várható a jelenlegi technikai kép alapján.

Míg ellenállás 396,39 forintnál és 398 forintnál látható.

A forint teljesítményének kedvez a változatlan kamatelőny mellett a gyengébb dollár, de az előző héten a magasabb magyar infláció, illetve a Trump-Putyin találkozó bejelentése is a forintot erősíthette.

Hétfőn tőzsdenyitás előtt 395,2 közelében jegyezték az euró-forintot.