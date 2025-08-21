Deviza
fordulat
német autó
Porsche

Német autóipar: felsült a Porsche a nagy projekttel, euró-százmilliók bánják a kudarcot

A sportkocsigyártó csoportos létszámcsökkentést hajt végre a Cellforce nevű akkumulátorgyártó leányvállalatánál. A lépés jelzi a Porsche elektromosautó-stratégiájának jelentős változását is.
Murányi Ernő
2025.08.21., 12:21

Újabb rossz hírrel folytatódott a német autóipar vesszőfutása a héten. Ezúttal a Porsche döntött úgy, hogy szinte teljesen leépíti akkumulátorgyártó vállalatát, a Cellforce-t – írja a dpa-AFP hírügynökség csütörtökön.

PORSCHE sports car.
Hátraarc a Porsche háza táján / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Alig maradnak az akkugyártónál

A német hírügynökség információi szerint közel 200 alkalmazott állása forog kockán. Állítólag már a reutlingeni munkaügyi hivatalhoz is bejelentették a csoportos létszámcsökkentést. A Cellforce székhelyén, a svábföldi Kirchentellinsfurtban legfeljebb egy kis kutatási és fejlesztési egység maradna meg.

A vállalat saját adatai szerint összesen körülbelül 280 alkalmazottat foglalkoztat.

Oliver Blume, a Porsche – és az egész Volkswagen csoport – vezérigazgatója személyesen tájékoztatta a Winfried Kretschmann miniszterelnök által vezetett baden-württembergi kormányt a tervezett lépésről.

A sportkocsigyártó pálfordulása már csak azért is kellemetlen, mert a vállalat a beruházásához anno költségvetési támogatást is kapott,

körülbelül hatvanmillió euróról szólt a fáma, ám hogy ez az összeg valóban teljes egészében befolyt-e, arra nem lehet mérget venni.

A felek eddig nem nyilatkoztak a leépítés bejelentését követő tárgyalásaikról sem.

Amúgy a Porsche már április végén közölte, hogy a továbbiakban nem kívánja önállóan működtetni akkumulátorgyártó üzletágát, ám akkor még úgy nézett ki, esetleg új partnerek szállhatnak be a leányvállalatba. A Spiegel korábban arról írt, hogy augusztus elején a BMW képviselői is meglátogatták az üzemet.

Sőt, a hírek szerint a fegyvergyártó cégek is érdeklődtek a Cellforce által gyártott alkatrészek iránt, melyeket akár katonai drónok akkumulátoraiba is be lehetne szerelni.

A Porsche Kretschmann miniszterelnök jelenlétében 2021 nyarán jelentette be, hogy belép a nagy teljesítményű akkumulátorcellák gyártásába. A kirchentellinsfurti üzem mellett egy sokkal nagyobb akkumulátorgyárról is szó volt. Ez a terv azonban már korábban meghiúsult.

Elektromos úttörővé akart válni a Porsche 

Blume a VW csoporthoz tartozó Porschét a saját akkumulátorgyártó egységgel az elektromos járművek úttörőjévé akarta tenni. Az e-mobilitásra történő átállás azonban a vártnál lényegesen lassabban halad. A Porsche az év eleje óta újra a belső égésű motorok felé fordult. 

A kudarc miatt az ostor a vezérigazgatón is csattanhat, hiszen a Cellforce gyártóberendezéseinek leírása 295 millió euróba kerül a Porschénak.

Tavaly egyébként a Porsche világszerte 310 718 járművet szállított ki. A teljesen elektromos járművek (BEV) értékesítése pedig a teljes forgalom 27 százalékát tette ki, azaz körülbelül 83 900 járművet.

 

A Porsche, más európai gyártókhoz hasonlóan, a kínai elektromosautó-gyártók erős versenyétől is szenved, amelyek alacsony áraikkal jócskán megnövelik piaci részesedésüket. A kínai Sencsenből származó BYD már a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának számít – írja a Focus Online.

Peking ráadásul nemrégiben egy új luxusadót is bevezetett, amely éppen az olyan gyártókat érinti a legsúlyosabban, mint a Porsche.

