Profitrealizálás indult az idén duplázó részvény piacán

Csúnyán beadták a Nyomdát a pesti parketten. Csütörtök délelőtt a részvény 130 milliós forgalommal közel 4 százalékot szánkázott. A profitrealizálásban annak is szerepe lehet, hogy a Concorde elemzője felhalmozásról semlegesre módosította az ajánlását, 12 havi horizonton továbbra is 6725 forintos célárral. A papírt 7800 forinton jegyzik.

Profitrealizálás indult a Nyomda piacán / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Profitrealizálás indult

Profitrealizálás indult az ANY Biztonsági Nyomda piacán, pedig a társaság erős számokat jelentett az ünnep előtt. Miközben az ANY Biztonsági Nyomda bevétele 11,42 százalékos emelkedéssel, 38,73 milliárd forintra nőtt, a vállalat nettó eredménye ennél jóval nagyobb mértékben, 40,27 százalékkal, 5,33 milliárd forintra emelkedett az idei első fél évben a cég által a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapjára kedden feltöltött beszámoló szerint.

Bár a Concorde elemzése arra is felhívta a figyelmet, hogy a második negyedéves dinamika megtorpanást mutat. Igaz, ennek nem tulajdonítottak jelentőséget. Mert

a tavalyi második negyedévi bevételeket a választásokkal kapcsolatos egyszeri tételek támogatták.

Így nem ad okot aggodalomra, hogy az idei második negyedéves bevétel, ami 15,2 milliárd forint volt, 11 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Hasonlóképpen az idei második negyedéves nettó nyereség is 24 százalékos visszaesés év per év alapon.

Ahogy az sem jelent komolyabb zökkenőt, hogy negyedév per negyedév alapon is visszaesett a jövedelmezőség, mert