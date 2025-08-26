A MediaMarkt után a legendás német sportszergyártó is kínai kézbe kerülhet

Miután hétfőn 15 százalékkal, 21,6 euróig száguldottak a Puma részvényei, kedden kora délutánig közel 3 százalékkal, 21 euró környékére csúszott vissza az árfolyam.
A német sportszergyártó év elején még 40 euró feletti szintről induló, s azóta folyamatosan lefelé csorgó részvénykurzusának hirtelen irányváltását persze nem egy váratlan eredményjavulás okozta, hanem – mint oly sokszor, ezúttal is – piaci pletykák állnak a háttérben.
Az elmúlt egy év alatt piaci értékének mintegy felét elveszítő Puma felett 29,3 százalékos irányító befolyást gyakorló francia Pinault család – amely nem mellesleg a Gucci márkát tulajdonló francia Kering luxuscéget is irányítja – ugyanis a részesedés értékesítésének lehetőségét vizsgálja – értesült a Bloomberg News. Állítólag már a potenciális vevőkkel is felvették a kapcsolatot.
A hírre vad vágtába kezdtek a Puma-részvények, napközben egészen 22,43 euróig lőttek ki, ami 20 százalékkal múlta felül a papírok pénteki záróértékét.
A Bloomberg ugyanis azt is tudni véli, hogy a családfő Francois-Henri Pinault mások mellett a kínai Anta Sports Products és Li-Ning vállalatokkal is tárgyalásokba kezdett. Bár hozzátették, egyelőre semmi garancia nincs rá, hogy a tranzakció megvalósul.
A milliárdos család befektetési cége, az Artemis holding 2018-ban, a Kering portfóliójának átszervezése után szerezte meg részesedését a Pumában, amikor a Gucci tulajdonosa tisztán luxuscikkeket gyártó vállalattá alakult.
A tulajdonosi szerkezet átalakulása után mindenesetre a Puma valószínűleg feladja a luxuságazatba való belépésre irányuló törekvését, és a jövőben inkább eredeti alaptevékenységére koncentrálhat.
A kínai Anta Sports egyébként egyebek között olyan márkák tulajdonosa, mint a Fila, a Descente, a Kolon Sport és a Jack Wolfskin. Tagja volt annak a konzorciumnak is, amely 2019-ben mintegy 4,6 milliárd euróért megvásárolta a finn Amer Sports Oyj-t, a Wilson teniszütők és a Louisville Slugger baseballütők gyártóját.
A Li-Ning pedig, amelyet 1990-ben alapított az azonos nevű legendás kínai tornász, professzionális és szabadidős sportcipőket, ruházatot és kiegészítőket tervez és forgalmaz. Az azonos nevű márka mellett saját tulajdonú vagy licencelt sporttermékekkel is rendelkezik, többek között övé a Double Happiness asztalitenisz-márka, az Aigle sportmárka és a Kason tollaslabdamárka.
A csoda azonban csak egy napig tartott, kedden már lefordult a Puma árfolyama, a befektetők ismét a cég gyenge fundamentumaira fókuszálnak.
Ráadásul a vállalat részvényeit követő Robert Krankowski, a svájci UBS bank elemzője is nyilatkozott, aki – mint közölte – kitart eladási ajánlása mellett, és továbbra is 16,3 euróban látja a célárat. Bár az új tulajdonosok új lendületet hozhatnak, de amíg konkrét tranzakció körvonalai nem rajzolódnak ki, a gyenge alapadatok kerülnek ismét előtérbe.
