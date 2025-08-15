Rákapcsolt a forint, olcsóbb a dollár és az euró is

Lendületet vett péntek délelőtt a forint, miközben a befektetők a devizapiacon is az esti Trump–Putyin-csúcstalálkozóra várnak türelmetlenül. A hazai fizetőeszköz a reggeli enyhe gyengülést követően magára talált az euróval szemben, fél 11-ig pedig már kisebb, 0,1 százalékos erősödést tud felmutatni.
A keresztárfolyam az eddig stabilnak tűnő 395-ös szint alá is benézett, de ezúttal sem tudott huzamosabb ideig a meghatározó szint alatt maradni. A cikk írásakor 395,1 forintot kérnek az euró egységéért.
A dollárhoz képest növelte előnyét a magyar pénz, amely közel fél nap alatt 0,4 százalékot erősödött az amerikai fizetőeszközhöz képest. A kurzus 338 forintig jött vissza ezzel.
Az Erste elemzőinek délelőtti kommentárja szerint ma – kis túlzással – az egész világ Trump és Putyin alaszkai találkozóját figyeli, a legfontosabb kérdés, hogy elérhető-e legalább egy fegyverszünet a háborús felek között. Az USA-beli konjunktúra adatok délután a forintpiacra is hathatnak – leginkább a Fed kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásainak esetleges változásain keresztül.
A pesti tőzsdén csökkent a vevői lendület, a nyitáskor elért új történelmi csúcsról kissé lejjebb ereszkedett a BUX, amely napon belül így is 0,1 százalékos emelkedést tudhat maga mögött. Az OTP 0,6 százalékkal drágul, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb. A Mol ezzel szemben 0,7 százalékkal esik, a Richter kurzusa pedig 0,3 százalékkal fordult le.
