Kitört a Magyar Telekom, de érdemes óvatosan kezelni a részvényt

A csütörtöki amerikai PPI a vártnál magasabb lett, ami visszavett a Fed szeptemberi 50 bázispontos kamatvágásának esélyéből (a piac inkább 25 bázispontot kezdett árazni). Tehát a piac mérsékelte a nagyobb szeptemberi vágás esélyét, ami növeli az adatfüggőséget a következő napokra. Ez az ázsiai kereskedésben péntek hajnalban vegyes képet hozott, a részvénypiaci hangulat törékeny maradt. Európában a piacok pénteken enyhe emelkedést mutattak, miközben a befektetők a pénteki amerikai adatok (kiskereskedelem, Michigan bizalmi index) és a geopolitikai fejlemények iránt érdeklődnek.
A magyar piacon a BUX a nemzetközi hangulattal összhangban új rekordon nyitott pénteken (105 047 pont körül), a blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom erősödött, míg a Mol gyengélkedett a nyitásban. A nyitás utáni első szakaszban az OTP vezette a forgalmi listát.
A rövid távú piaci irányt várhatóan a kamatpálya-áramlások (Fed-várakozások), a frissülő makroadatok, valamint a hét végi geopolitikai fejlemények határozzák meg. A péntek délutáni amerikai adatokból (kiskereskedelem, Michigan) kiinduló narratíva ma is tovább élhet az európai és a régiós tőzsdéken.
Az OTP Bank a pénteki nyitásban pozitív tartományba lépett, miközben a BUX új rekordot ért el. Csütörtökön 30 320 forinton zárt, pénteken 30 600 forint körül láttuk. Kulcsszint a 30 190 forint (rövid távú lokális), mélyebb zóna a 28 750 forint (napi idősíkon említve). Ellenállások mint célzónák rövid távon (2 hét) a 30 700–31 040 forint, felette a 31 000–31 500 közötti sávban új historikus kísérlet jöhet újabb kitörésekre. A heti mozgás alapján emelkedő trend dominál.
A napos képen fennáll a korrekciót követő új csúcsdöntési kísérlet esélye; az RSI nem jelez kifulladást a mai nyitás alapján, a lokális visszahúzódások 30 200 körül vevőket találtak. A 30 700 fölötti zárás megerősítené az új ATH-kísérletet; a 30 190 letörése esetén rövid távon a 29 600–29 200 zóna visszatesztet hozhat.
Két napja a 200 napos mozgóátlagot meghaladó kereskedési napjai vannak a gyógyszergyártó részvényeinek, azonban alacsony forgalommal, alig éri el az 50 napos átlagforgalom felét a kereskedési volumen. Csütörtökön 10 530 forinton zárt; a 200 napos mozgóátlag 10 504 forint körül támaszként funkcionál. A pénteki nyitásban enyhe gyengülés volt látható, de a nap végéig tartotta magát. Kulcstámasz a 10 500 forint környéke (a 200 napos mozgóátlag közelében). Ellenállás 10 700 forint (közeli sáv teteje).
A papír oldalazó, vagy enyhén emelkedő csatornában mozog rövid távon. A 10 500 megtartása mellett 10 700–10 800 felé folytatódhat a lassú felkapaszkodás; 10 500 alatti napi zárás 10 300–10 350-es visszatesztet nyithat meg. A momentum semleges-kissé pozitív, amíg a 200 napos felett marad.
A július végi lokális csúcstól folyamatosan esik az árfolyam, már az 50 napos átlagár alatt is volt többször. Alapvetően az olaj nemzetközi helyzete az, ami hatással volt az olajtársaság részvényeire, de a geopolitikai feszültségekre is érzékeny a részvény.
Inkább oldalazás várható az elkövetkező napokban, hiszen a befektetőknek fel kell dolgozniuk a friss eseményeket. Lényeges emelkedésre a jelenlegi kilátások alapján nem számíthatunk, bár egy esetleges meglepetés okozhat hirtelen árfolyam-elmozdulásokat mindkét irányba.
A távközlési papír a korábbi elkedvetlenedéséből nagyon látványosan magához tért, és újra lendületet vett az emelkedés, amikor az 50 napos átlagforgalom feletti kitörést produkált augusztus 7-én, és ezzel újra kezdetét vette a long időszak. Azonban a legtöbb fontos technikai indikátor hirtelen túlvettséget jelez, bár a forgalom több napon keresztül is elérte az 50 napos átlagforgalmat, így komoly vételi erőt láthattunk.
A geopolitikai feszültségek mentén láthatunk korrekciót, ezért érdemes óvatosan kezelni a mostani kitörést.
