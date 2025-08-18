Kitört a Magyar Telekom, de érdemes óvatosan kezelni a részvényt

A csütörtöki amerikai PPI a vártnál magasabb lett, ami visszavett a Fed szeptemberi 50 bázispontos kamatvágásának esélyéből (a piac inkább 25 bázispontot kezdett árazni). Tehát a piac mérsékelte a nagyobb szeptemberi vágás esélyét, ami növeli az adatfüggőséget a következő napokra. Ez az ázsiai kereskedésben péntek hajnalban vegyes képet hozott, a részvénypiaci hangulat törékeny maradt. Európában a piacok pénteken enyhe emelkedést mutattak, miközben a befektetők a pénteki amerikai adatok (kiskereskedelem, Michigan bizalmi index) és a geopolitikai fejlemények iránt érdeklődnek.

Nem unatkoznak a befektetők a hazai részvénypiacon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar piacon a BUX a nemzetközi hangulattal összhangban új rekordon nyitott pénteken (105 047 pont körül), a blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom erősödött, míg a Mol gyengélkedett a nyitásban. A nyitás utáni első szakaszban az OTP vezette a forgalmi listát.

Az OTP pluszban,

a Mol 3000 alá csúszott,

a Telekom és a Richter enyhébben gyengült.

A rövid távú piaci irányt várhatóan a kamatpálya-áramlások (Fed-várakozások), a frissülő makroadatok, valamint a hét végi geopolitikai fejlemények határozzák meg. A péntek délutáni amerikai adatokból (kiskereskedelem, Michigan) kiinduló narratíva ma is tovább élhet az európai és a régiós tőzsdéken.

Emelkedő trendben az OTP részvénye

Az OTP Bank a pénteki nyitásban pozitív tartományba lépett, miközben a BUX új rekordot ért el. Csütörtökön 30 320 forinton zárt, pénteken 30 600 forint körül láttuk. Kulcsszint a 30 190 forint (rövid távú lokális), mélyebb zóna a 28 750 forint (napi idősíkon említve). Ellenállások mint célzónák rövid távon (2 hét) a 30 700–31 040 forint, felette a 31 000–31 500 közötti sávban új historikus kísérlet jöhet újabb kitörésekre. A heti mozgás alapján emelkedő trend dominál.

A napos képen fennáll a korrekciót követő új csúcsdöntési kísérlet esélye; az RSI nem jelez kifulladást a mai nyitás alapján, a lokális visszahúzódások 30 200 körül vevőket találtak. A 30 700 fölötti zárás megerősítené az új ATH-kísérletet; a 30 190 letörése esetén rövid távon a 29 600–29 200 zóna visszatesztet hozhat.