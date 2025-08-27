Felavatta Európa legnagyobb lőszergyárát a Rheinmetall: késéssel együtt is kevesebb mint két év alatt készült el az óriási üzem

Némi késéssel, de megnyitotta Európa legnagyobb lőszergyárát a Rheinmetall szerdán, mely évi 350 ezer lőszer gyártására lesz képes, amikor eléri a teljes kapacitását 2027-ben.

A Rheinmetall gyára Unterluessben / Fotó: Annegret Hilse / REUTERS

A megnyitón a német hadiipari óriás vezérigazgatója, Armin Pappenberger mellett részt vett Lars Klingbeil német alkancellár, Boris Pistorius hadügyminiszter és Mark Rutte NATO-főtitkár is. A Hannover melletti Unterluessben felhúzott gyárat 2024 elején kezdte építeni a Rheinmetall és a tervek szerint már tavasszal vagy a nyár elején meg kellett volna kezdenie a működését.

A késés ellenére is gyorsan elkészült a Rheinmetall gyára

Az 500 millió eurós beruházás a próbagyártást már elkezdte az idei második negyedévben a Bloomberg információi szerint és az 500 főt foglalkoztató gyárban a Rheinmetall 2026-tól rakétatüzérségi eszközöket is gyárt majd a 155 mm-es lőszerek mellett. A német vállalat idén egy másik belföldi projektet is befejezett, a holland határ menti Weeze-ben elkészült gyárban F–35-ös vadászgépek törzsének középső részeit gyártják a Lockheed Martin számára.

Az ukrajnai háborúban kulcsszerepet játszó 155 mm-es lőszereket a Rheinmetall több országban is gyártja, és a tervek szerint hamarosan Bulgáriában is újabb üzemet hoznának létre, de építés alatt van egy gyár Litvániában is és a cég a lett kormánnyal is tárgyal. A tervek szerint Bulgáriában egy lőporgyár is készül és a két üzembe összesen egymilliárd eurót fektet a német vállalat.

A Rheinmetall emellett Magyarországon és Spanyolországban is gyárt lőszereket,

de tervben van egy ukrajnai üzem felhúzása is. Papperberger azonban augusztusban arról számolt be, hogy utóbbi építése bürokratikus akadályok miatt késik, miközben Ukrajna duplázná a gyár kapacitását, ám ehhez hiányzik a finanszírozás.

Óriásit ment a Rheinmetall az orosz–ukrán háború kezdete óta

A Rheiunmetall fegyver és lőszer részlege az elmúlt években jelentős növekedésen ment keresztül, a 2020-as 1199 millió eurós forgalom tavaly már annak közel két és félszerese volt, 2783 millió eurót tett ki. Ráadásul ez nem a teljes hadiipari teljesítménye a vállalatnak, hiszen egyes elemek a jármű részleghez tartoznak, mely ezen időszak alatt szintén duplázta a forgalmát.