Nagyon megütötték a Rheinmetall részvényét, kiváló beszálló vagy a lejtő kezdete?

A vártnál valamivel gyengébb negyedéves eredményről számolt be a Rheinmetall német hadiipari óriás csütörtök reggel: a vállalat 2,43 milliárd eurós árbevételt ért el 2025 második negyedévében, szemben a 2,53 milliárdos konszenzussal, ezt látva pedig a befektetők hirtelen részvényeladásba kezdtek. A cég ugyanakkor nem rontotta le saját eredményvárakozását az évre, sőt kiemelte, hogy elsősorban a német védelmi szerződések odaítélésének késlekedésével indokolhatók a gyengébb adatok, a vállalat fundamentumai nem változtak.

Koppant a Rheinmetall, de pánikra egyelőre nem látni okot / Fotó: Torsten Pursche / shutterstock

Ütik a Rheinmetallt, pedig az elemzők bőven látják benne a fantáziát

A Rheinmetall menedzsmentje továbbra is legalább 25–30 százalékos árbevétel-növekedést vár az előző évi 9,75 milliárd eurós szinthez képest, valamint a megrendelésállományuk is telített és folyamatosan növekszik, így a cégvezetés nem látja okát az előrejelzéseik lefelé módosításának. A vállalat rendelésállománya az év első félévben 63,2 milliárd euróra nőtt, ami óriási, több mint 30 százalékos ugrást jelent az előző év azonos időszakában mért 48,6 milliárd euróhoz képest. Ez jól tükrözi, hogy a globális geopolitikai feszültségek, valamint az európai védelmi kiadások emelkedése továbbra is erősíti a cég pozícióját.

Ez a trend pedig a részvény árfolyamán is meglátszik, mely jelenleg 182 százalékos pluszban jár az idén.

A befektetők mindennek ellenére kifejezetten élesen reagáltak arra, hogy a cég leverte a lécet friss eredményeivel, a nyitás utáni percekben közel 5 százalékos gödörbe rántották a cég kurzusát.

A befektetői reakció már csak azért is kifejezetten érdekes, mert a Rheinmetall termékei között szerepelnek harckocsik mellett

gyalogsági harcjárművek,

tüzérségi rendszerek,

bombák

és gránátok is,

a vállalat így kulcsszerepet játszik az európai védelmi iparban, különösen az Ukrajnának szánt hadianyag-ellátásban. A növekvő geopolitikai feszültségek korában így kulcsszereplőnek tekinthető, a befektetők mégis megriadtak a friss számok láttán.

A Rheinmetall részvényét követő elemzők túlnyomó többsége még a hatalmas idei rali után is vételre ajánlja a részvényt, eladásra egyetlen szakértő sem taksálja a papírt.

A jelenlegi célárkonszenzus 2076 euró, ami több mint 20 százalékos emelkedési potenciált mutat még jelenleg is a részvényben.