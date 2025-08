Richter-vezér: minden amerikai vám nagy fájdalmat okoz az európai gyógyszeriparnak

Lendületesen bővülő első féléves árbevételről, ugyanakkor nagy mértékben csökkenő nyereségről számolt be a Richter friss, első féléves eredményközlésében. A gyógyszeripari vállalat árbevétele éves alapon 10,9 százalékkal 465,5 milliárd forintra nőtt 2025 első hat hónapjában, a nyereség viszont 13,2 százalékkal 119,9 milliárd forintra csökkent, elsősorban az árfolyamnyereségek hiánya miatt, hiszen a működési eredmények az idén is nőni tudtak.

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója / Fotó: Ladóczki Balázs

Megfelelt a várakozásoknak a Richter, de a befektetők nem teljesen nyugodtak

A friss számok többnyire megfeleltek az előzetes elemzői konszenzusnak, a befektetők viszont most többek közt arra várják a választ, milyen mértékben érinti a profitjának nagy részét Amerikában előállító Richtert a friss amerikai gyógyszeripari vámtervezet, ami adott esetben akár 250 százalékos sápot is jelenthet majd az érintett cégek számára. A Richter vezetése korábban mérsékeltnek nevezte az amerikai rezsim terveinek kockázatát.

A vállalat eredményei kapcsán Orbán Gábor vezérigazgató kiemelte, az első félév a vállalásaik teljesítéséről szólt, az eredmények a legfontosabb sorokon megfelelnek a várakozásoknak, így elégedett a cégvezetés. A gyógyszergyártás árbevétele 7,6 százalékkal nőtt az idei első félév során, a bővülés gyakorlatilag minden piacon egyenletes és látható. A Richter mind a négy szegmense egyértelműen növekszik, Orbán Gábor szerint a nőgyógyászati szegmensben az endometriózis kezelésében van a legnagyobb hatása egyetlen elköltött dollárnak, így a vállalat számára kiemelten fontos területnek tekinthető.

A Vraylar kilátásai kapcsán felfelé mutatnak a kockázatok, ami mindenféleképpen jó hír.

- emelte ki Orbán Gábor.

A potenciális amerikai vámokkal kapcsolatos kérdésekre Orbán Gábor elmondta, a jelenleg terítéken lévő 15 százalékos vám is kifejezetten fáj az európai gyógyszeriparnak, a 250 százalékos tervezetről már nem is beszélve. Az ilyen extra terhek nagyban rontják az európai versenyképességet,

ezek még egy akkora amerikai exportőrnek is fájnak, mint a Richter.

A Richter vezetése emlékeztetett, a Vraylar jogdíjbevétele nem esik a vámok hatálya alá, így ezt a sort nem fogja megtépázni semmilyen vámpolitika, az amerikai terjeszkedést azonban megnehezíti a tervezet, a fizikális kiszállítást ugyanis akár el is lehetetlenítheti az amerikai politika. Ennek pedig Amerika is alaposan megihatja a levét, hiszen az ellátási láncok megtörése vagy a piacra léptetési törekvések módosulása könnyedén visszaüthet a tengerentúlon is.