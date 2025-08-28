A szédületes rali után sem győzte meg a befektetőket a Strabag

Működési eredményének 58 százalékos bővüléséről számolt be csütörtökön a Strabag az idei első félévben, miközben az osztrák építőipari óriás rendelésállománya is jelentősen nőtt.
Az adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT) 129,4 millió eurót tett ki, szemben az egy évvel korábbi 81,9 millió euróval, ami főkén az Észak- és Nyugat-Európa részleg jó teljesítménye hajtott, míg
a Dél- és Kelet-Európa részleg működése veszteséges volt.
A Strabag teljesítménye 7 százalékos növekedés után 8,9 milliárd eurót tett ki.
A cég a legnagyobb növekedést Lengyelországban, Csehországban és Németországban érte el, míg Nagy-Britanniában és Magyarországon csökkent a kibocsátás az állami beruházások gyengélkedése miatt, bár hazánkkal kapcsolatban a vállalat jelezte az autóipari ellátási láncok nyújtotta lehetőségeket.
A rendelésállomány 13 százalékkal bővült, így az időszak végére elérte a 28,4 milliárd eurót. A növekedést főként a vasúti, illetve az energiával kapcsolatos beruházások hajtották, valamint high-tech épületek és kutatási létesítmények.
Területileg pedig Németország, Csehország és Ausztria muzsikált jól.
A vállalat nyeresége azonban csak 97,1 millió euróra nőtt az egy évvel korábbi 93 millió euróval szemben, így a részvényenkénti eredmény is jóformán változatlan maradt.
A Strabag dolgozói létszáma 2 százalékos növekedés után 79 159-re ugrott, miután Lengyelországban, a Közel-Keleten és Németországban nőtt az alkalmazottak száma, miközben az amerikai kontinensen lezárult projektek eredményeként elbocsátásokra került sor. Az idei évben árfolyamát a német infrastruktúrafejlesztési tervek hullámán duplázó vállalat eredményei a befektetők tetszését nem nyerték el, a papír több mint 3 százalékot zuhant az eredmények közlése után.
