Fémet és gabonát adtak el – erre a nyersanyagra fogadnak most a spekulánsok

A nemesfémek és ipari fémek területén eladói nyomást mutatott a július 29-ig tartó hetet felölelő COT-jelentés. A kezelt pénzeszközök pozícióinak változását összegző intézményi befektetői jelentés alapján a befektetők nettó eladókká váltak a gabonaféléknél is, a gyengébb árfolyamokat látva. Ezzel szemben a nyersolaj és a finomított termékek folyamatos kínálat-kereslet által vezérelt erősödése továbbra is vételi érdeklődést váltott ki, különösen a Brent és a dízelolaj iránt.

A nemesfémek és ipari fémek területén eladói nyomást mutatott a július 29-ig tartó hetet felölelő COT-jelentés / Fotó: Shutterstock

Fontos megjegyezni, hogy a jelentési időszak közvetlenül a New York-i rézárak 23 százalékos zuhanása előtt ért véget, amelyet a Trump-adminisztráció azon döntése eredményezett, hogy elveti a finomított réz importjára kivetett 50 százalékos vámterveit.

A legjelentősebb eladási aktivitás az aranynál volt megfigyelhető, ahol a hónapokig tartó, sávban kötött kereskedés és a dollár közelmúltbeli erősödése aláásta a bikapiaci meggyőződést. Az arany nettó vételi pozíciója 16 százalékkal, 143 ezer kontraktusra esett, ami jóval elmarad a januári csúcstól, a 234 ezer kontraktustól. A réz, a platina és az ezüst számlái is szerény nettó eladást mutattak, még mielőtt a réz nagy visszaesése bekövetkezett volna, ami mindhárom fémnél profitrealizálást eredményezett.

A nyersolaj ára 6 százalékkal emelkedett az említett hét folyamán, amit a fokozódó geopolitikai feszültségek vezéreltek, miután Trump lerövidítette az ukrajnai béketeremtés határidejét Oroszország számára, valamint másodlagos szankciók veszélyét is felvetette. A Brent jegyzése rövid időre átlépte a hordónkénti 70 dollárt, de később visszaesett, miután az OPEC+ szeptemberre jelentős termelésnövekedési terveket jelentett be. A dízel továbbra is kiemelkedő teljesítményt nyújt, a piaci szűkösséget az alacsony készletek, a finomítói zavarok, a szankciós kockázatok és a tartós kereslet okozza. Ez a háttér az ICE gázolaj és a NY ULSD spekulatív vételi pozícióit közel hároméves csúcsra emelte.

A mezőgazdasági árucikkek vegyesen kereskedtek, a legfigyelemreméltóbb trend a kulcsfontosságú növények folyamatos eladása volt. Az északi féltekén várható újabb bőséges termésre vonatkozó várakozások, amelyek kiegészítik a dél-amerikai bőséges kínálatot, folyamatos nyomás alatt tartják az árakat. A Bloomberg gabonaindexe továbbra is az ötéves mélypont közelében van, a kezelt pénzszámlák mindhárom fő növény esetében nettó rövid pozíciókkal rendelkeznek, élükön a kukoricával és a búzával. Az ebből eredő túlkínálat a „contango” határidős görbékben tükröződik, miszerint spot árak a határidős szerződések alatt vannak, és a túlkinálat miatt várhatóan maradnak is, ezáltal kedvezve a távolabbi lejáratokon rövid pozíciókat tartó kereskedőknek.