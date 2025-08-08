Méretes pofonba szaladt bele az Eli Lilly a súlycsökkentők viadalán

Kiárazódott a kincstári optimizmus az Eli Lilly részvényéből, a mai New York-i tőzsdei kereskedést 14 százalék feletti mínuszról indítja az utóbbi időkben a cég súlycsökkentő készítményeinek sikeréről megrészegült, két év alatt a duplájára erősödött árfolyam. A brutális korrekció oka maga is szerves összefüggésben van a fogyási szándékkal, a társaság ugyanis tabletta formájában kifejlesztett súlycsökkentő készítménye, az orforglipron egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött vérmes reményeket.

A Rajna menti Alzay településen építi első német gyártását az Eli Lilly, az üzemben 2027-től a súlycsökkentőket is gyártani fogják / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Pedig ettől várták az igazi áttörést, az első számú rivális, a Novo Nordisk végleges leszakítását. A dán rivális ugyanis még mindig csak injekció formájában, igaz, csak heti egy belövéssel kínálja szemaglutid hatóanyagú súlycsökkentőit,

a Wegovyt

és az Ozempicet.

Bár az Eli Lilly tablettája kétségtelenül hatásos, a harmadik fázisú tesztek tanúsága szerint nem annyira, mint a dánoké. A frissen publikált eredmények szerint az orforglipronnal 72 hét alatt átlagosan 12,7 százalékos fogyást lehetett elérni, miközben a Wegovyval kezelt kontrollcsoport már 68 hét után 14,9 százaléknál járt.

A súlycsökkentők piaca egyre dinamikusabban nő

A bejelentés hideg zuhanyként érte a befektetőket, jóllehet az Eli Lilly így is impozáns eredményt tudott felmutatni, de egyelőre alulmaradt ebben a versenyben. Pontosabban fogalmazva: nem tudta ledolgozni a hátrányát.

A Mounjaro értékesítéséből a második negyedévben 5,20 milliárd dollárt szerzett az Eli Lilly / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ugyanakkor a kövérek paradicsomában, az Egyesült Államokban a heti receptfelírásokat tekintve az Eli Lilly Zepboundja már 418,6 ezernél járt, szemben a Wegovy 281,7 ezres számával az IQVIA adatelemző cég július utolsó hetének feldolgozott értékesítési volumene alapján.

Az Eli Lilly mostani bejelentése 32 milliárd (!) dollárral csökkentette a társaság – még a negyedéves gyorsjelentése előtt kimutatott – 607 milliárd dolláros piaci értékét.

De nem annyival, mint az immár csak 199 milliárd dollárt érő Novo Nordisk esetében, amely a várakozásoktól sorozatosan elmaradt forgalom- és profitbővülése és a hamisítványok előretörése miatt az idén már 48 százalékkal értékelődött le a befektetők ítélete alapján.