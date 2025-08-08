Méretes pofonba szaladt bele az Eli Lilly a súlycsökkentők viadalán

Kiárazódott a kincstári optimizmus az Eli Lilly részvényéből, a mai New York-i tőzsdei kereskedést 14 százalék feletti mínuszról indítja az utóbbi időkben a cég súlycsökkentő készítményeinek sikeréről megrészegült, két év alatt a duplájára erősödött árfolyam. A brutális korrekció oka maga is szerves összefüggésben van a fogyási szándékkal, a társaság ugyanis tabletta formájában kifejlesztett súlycsökkentő készítménye, az orforglipron egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött vérmes reményeket.
Pedig ettől várták az igazi áttörést, az első számú rivális, a Novo Nordisk végleges leszakítását. A dán rivális ugyanis még mindig csak injekció formájában, igaz, csak heti egy belövéssel kínálja szemaglutid hatóanyagú súlycsökkentőit,
Bár az Eli Lilly tablettája kétségtelenül hatásos, a harmadik fázisú tesztek tanúsága szerint nem annyira, mint a dánoké. A frissen publikált eredmények szerint az orforglipronnal 72 hét alatt átlagosan 12,7 százalékos fogyást lehetett elérni, miközben a Wegovyval kezelt kontrollcsoport már 68 hét után 14,9 százaléknál járt.
A bejelentés hideg zuhanyként érte a befektetőket, jóllehet az Eli Lilly így is impozáns eredményt tudott felmutatni, de egyelőre alulmaradt ebben a versenyben. Pontosabban fogalmazva: nem tudta ledolgozni a hátrányát.
Ugyanakkor a kövérek paradicsomában, az Egyesült Államokban a heti receptfelírásokat tekintve az Eli Lilly Zepboundja már 418,6 ezernél járt, szemben a Wegovy 281,7 ezres számával az IQVIA adatelemző cég július utolsó hetének feldolgozott értékesítési volumene alapján.
Az Eli Lilly mostani bejelentése 32 milliárd (!) dollárral csökkentette a társaság – még a negyedéves gyorsjelentése előtt kimutatott – 607 milliárd dolláros piaci értékét.
De nem annyival, mint az immár csak 199 milliárd dollárt érő Novo Nordisk esetében, amely a várakozásoktól sorozatosan elmaradt forgalom- és profitbővülése és a hamisítványok előretörése miatt az idén már 48 százalékkal értékelődött le a befektetők ítélete alapján.
Mindenesetre az egyelőre e két cég által uralt új generációs súlycsökkentők piaca egyre dinamikusabban nő, iparági becslések szerint a következő tíz évben a 150 milliárd dollárt is meghaladhatja az ebből származó forgalmuk.
Az Eli Lilly árfolyamzuhanása még katasztrofálisabb lehetett volna, ha a csütörtökön közzétett negyedéves gyorsjelentéséhez nem fűz pozitív kicsengésű kilátásokat. E szerint ugyanis a cég egy részvényre eső várható éves nyeresége (EPS) kitörhet a korábban jelzett 20,78–22,28 dolláros sávból, és a 21,75–23,0 dolláros sávban landolhat.
A változás ugyan nem átütő mértékű, de pozitív üzenetet hordoz. Ezt egyébként a súlycsökkentői várakozásokat felülmúló forgalmának köszönheti, ezeknél a korábbi 58–61 milliárd dolláros éves bevételi tervét a 60–62 milliárd dolláros tartományba vitték fel. A második negyedévben
alkotta súlycsökkentő portfólió amerikai piaci részesedés elérte az 57 százalékot. A Zepboundból 3,38 milliárd dollárért értékesítettek, szemben az LSEG 2,95 milliárdos konszenzusával, a Mounjaro 5,20 milliárd dollárt hozott a konyhára, a Wall Street 4,74 milliárdos becslését jócskán felülmúlva.
A portfólió 8,58 milliárd dolláros forgalmával az Eli Lilly teljes, 15,55 milliárd dolláros negyedéves bevételének az 55 százalékát szállította, jelentősen hozzájárulva az összforgalom 36 százalékos éves alapú bővüléséhez. Eközben a gyógyszergyártó adózott nyeresége még látványosabban, 91 százalékkal, 5,66 milliárd dollárra nőtt.
Tavaly még megkoronázták a fogyasztószerek dán óriását a befektetők, mára viszont elfordultak tőle. A diagnózis adott: a Novo Nordisk számára kulcsfontosságú amerikai piaci pozíciójának megtartása, a terápia kidolgozása viszont már az új vezérre hárul. A dán gyógyszergyártó vesszőfutása még nem ért véget.
