Svédcsavar: Itt az Európai Unió új terve - az emberek vigyék tőzsdére megtakarításaikat

Az Európai Unió több ezermilliárd eurót mozgatna meg azzal, hogy a polgárokat a tőkepiacok felé tereli. Brüsszel a svéd megtakarítási modellt népszerűsítené, ahol az egyszerűsített befektetési számlák forradalmasították a lakossági részvénykereskedést, és a lakossági vagyon fele már részvényekben van.
VG
2025.08.17., 09:16
Fotó: shutterstock

Az Európai Bizottság a következő hónapokban mutatja be részletes tervét a megtakarítások és befektetések uniójára, amelynek célja, hogy a bankbetétekben parkoló lakossági pénzek nagyobb arányban találjanak utat a tőkepiacokra. A brüsszeli elképzelés a svéd megtakarítási modellre alapulna, amellyel egyszerre növelhetnék a háztartások vagyonát és a vállalatok finanszírozási lehetőségeit.

Personal,Finance,Calculation,Monthly,Expenses,Financial,Of,Debt,Assets.,A svéd megtakarítási modell
Brüsszel asvéd megtakarítási modellt népszerűsítené, ahol az egyszerűsített befektetési számlák forradalmasították a lakossági részvénykereskedést, és a lakossági vagyon fele már részvényekben van/ Fotó: Garun Studios / shutterstock

A modell Svédország: a tízmilliós északi országban az elmúlt évtizedek tudatos szabályozása olyan befektetési kultúrát teremtett, amely Európában szinte példa nélküli. 

A svédek több mint fele részvényekben tartja megtakarításait, kétszer akkora arányban, mint az eurózóna átlaga 

– derül ki az Európai Megtakarítási Intézet idei jelentéséből.

A fordulat kulcsa a 2012-ben bevezetett ISK (InvesteringsSparKonto), azaz befektetési megtakarítási számla. Ennek lényege, hogy a számlán tartott értékpapírok után nem kell adózni a tőkejövedelmek után, miközben a vásárlás és az eladás mobilbankon keresztül néhány kattintással elérhető.

„Egyszerűbbé vált a részvényvásárlás, különösen a fiatalok számára” – mondta Frida Bratt, a Nordnet Bank megtakarítási szakértője  a Bloombergnek.

A svéd megtakarítási modell sikerei már ismertek

A rendszer hatásai látványosak: a Euroclear Sweden adatai szerint a svédek csaknem egynegyede közvetlenül birtokol részvényeket, átlagosan több mint 50 ezer dollárnyi értékben. Tízből heten pedig befektetési alapokban is tartanak pénzt. Az Egyesült Királyságban ezzel szemben a magánvagyon mindössze nyolc százaléka van részvényekben vagy alapokban – áll az Aberdeen Group elemzésében.

Nem véletlen, hogy más országok is figyelnek. Lengyelország augusztusban terjesztett elő egy, az ISK mintájára épülő számlát, amely három év alatt 100 milliárd zlotyt – mintegy 27 milliárd dollárt – vonzana a piacokra.

Brüsszel is hasonlóban gondolkodik, ám egyelőre csak keretrendszert kínálna, a tényleges bevezetés a tagállamok politikai akaratán múlik. A svéd siker azonban exportálható egész Európára

– mondta Jonas Ström, az ABG Sundal Collier befektetési bank vezérigazgatója, de hozzátette: az áttöréshez a nemzeti kormányok elszántságára is szükség lesz.

Ha az EU valóban képes a svédek példáját követni, az hatalmas tőkét szabadíthat fel a kontinens gazdasága számára. A kérdés, hogy a tagállamok hajlandóak lesznek-e saját adó- és pénzügyi szabályaikat úgy alakítani, hogy a lakossági befektetők valóban kedvet kapjanak a tőzsdéhez.

Manipulált szegénységkép: valójában a magyarok takarékosabbak, mint hinnénk

A hivatalos adatok szerint hazánk jelentős javulást ért el a szegénység visszaszorításában – ezzel szemben a baloldal továbbra is torz képet fest a magyar valóságról. Magyarországon 2023-ban volt a legmagasabb a megtakarítási ráta az EU-ban, mégis sokan a szegénységi mutatók félreértelmezésével riogatnak.

 

