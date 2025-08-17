Svédcsavar: Itt az Európai Unió új terve - az emberek vigyék tőzsdére megtakarításaikat

Az Európai Bizottság a következő hónapokban mutatja be részletes tervét a megtakarítások és befektetések uniójára, amelynek célja, hogy a bankbetétekben parkoló lakossági pénzek nagyobb arányban találjanak utat a tőkepiacokra. A brüsszeli elképzelés a svéd megtakarítási modellre alapulna, amellyel egyszerre növelhetnék a háztartások vagyonát és a vállalatok finanszírozási lehetőségeit.

Brüsszel asvéd megtakarítási modellt népszerűsítené, ahol az egyszerűsített befektetési számlák forradalmasították a lakossági részvénykereskedést, és a lakossági vagyon fele már részvényekben van/ Fotó: Garun Studios / shutterstock

A modell Svédország: a tízmilliós északi országban az elmúlt évtizedek tudatos szabályozása olyan befektetési kultúrát teremtett, amely Európában szinte példa nélküli.

A svédek több mint fele részvényekben tartja megtakarításait, kétszer akkora arányban, mint az eurózóna átlaga

– derül ki az Európai Megtakarítási Intézet idei jelentéséből.

A fordulat kulcsa a 2012-ben bevezetett ISK (InvesteringsSparKonto), azaz befektetési megtakarítási számla. Ennek lényege, hogy a számlán tartott értékpapírok után nem kell adózni a tőkejövedelmek után, miközben a vásárlás és az eladás mobilbankon keresztül néhány kattintással elérhető.

„Egyszerűbbé vált a részvényvásárlás, különösen a fiatalok számára” – mondta Frida Bratt, a Nordnet Bank megtakarítási szakértője a Bloombergnek.

A svéd megtakarítási modell sikerei már ismertek

A rendszer hatásai látványosak: a Euroclear Sweden adatai szerint a svédek csaknem egynegyede közvetlenül birtokol részvényeket, átlagosan több mint 50 ezer dollárnyi értékben. Tízből heten pedig befektetési alapokban is tartanak pénzt. Az Egyesült Királyságban ezzel szemben a magánvagyon mindössze nyolc százaléka van részvényekben vagy alapokban – áll az Aberdeen Group elemzésében.

Nem véletlen, hogy más országok is figyelnek. Lengyelország augusztusban terjesztett elő egy, az ISK mintájára épülő számlát, amely három év alatt 100 milliárd zlotyt – mintegy 27 milliárd dollárt – vonzana a piacokra.

Brüsszel is hasonlóban gondolkodik, ám egyelőre csak keretrendszert kínálna, a tényleges bevezetés a tagállamok politikai akaratán múlik. A svéd siker azonban exportálható egész Európára

– mondta Jonas Ström, az ABG Sundal Collier befektetési bank vezérigazgatója, de hozzátette: az áttöréshez a nemzeti kormányok elszántságára is szükség lesz.