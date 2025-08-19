Deviza
Tarol a devizapiacon a forint, csúcsról csúcsra száguld a BUX

Az OTP 31 000 forintnál jár, a Magyar Telekom 2000 forint közelébe érkezett. A forint kenterben veri a dollárt és az eurót is.
Murányi Ernő
2025.08.19, 12:40
Frissítve: 2025.08.19, 13:23

Az orosz–ukrán háborút potenciálisan lezáró békébe vetett remény erősödésével hegymenetbe kezdett kedden a magyar deviza. Mindent ütött kedden délelőtt a forint a bankközi devizapiacon, déli 12 óra előtt 20 perccel a dollárért már csupán 337,2 forintot, az euróért pedig 393,62 forintot kellett adni, korábban pedig a zöldhasú árfolyama még 337 forint alá is bekukkantott. 

forint The,Concept,Of,Economic,Growth,In,Hungary.,Hand,Holds,A
Mindent visz a forint / Fotó: Shutterstock

Fontos támasz alá került az euró-forint árfolyama, egyrészt a 395-ös, hosszabb távon is meghatározó szint, másrészt a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala alá – írja az Equilor Befektetési Zrt. befektetőknek szóló jegyzetében.  

A következő rövid távú támasz 393,46-nál, majd 391,66-nál lehet, de hosszabb távú támaszként már csak a 390 forint feletti 200 hetes mozgóátlag szolgál. 

Hozzáteszik: a keddi záró árfolyam kulcsfontosságú lehet. Amennyiben ugyanis 395 alatt fordul a kurzus, a technikai kép továbbra is lefelé mutat, holnap pedig illikvid kereskedés lesz az ünnep miatt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
393.7008 -0.28%
Eközben az euró-dollár jóval kisebb mértékben – mintegy 0,2 százalékkal – emelkedett, mint a fél százalékkal erősödő forint. Az euró 1,168 dolláron állt késő délelőtt.    

A pesti börze vezető indexe is rekordüzemmódban maradt, délre átlépve a 106 600 pontot is, ami 1,01 százalékos felértékelődésnek felel meg.

A vezető részvények közül a Magyar Telekom már 1980 forintnál jár, 2,6 százalékot verve a hétfői záróárára. Kérdés, meglesz-e a 2000 forintos árfolyam még az ünnep előtt.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény13:35:32
Árfolyam: 1,986 HUF +56 / +2.82 %
Forgalom: 606,503,626 HUF
A Richter 1,5 százalékkal 10 730 forintig, az OTP 1 százalékkal, 31 000 forintig száguldott.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény13:35:41
Árfolyam: 10,740 HUF +170 / +1.58 %
Forgalom: 1,600,828,010 HUF
A Mol kurzusa 0,3 százalékkal, 3010 forintra nőtt.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény13:31:04
Árfolyam: 3,006 HUF +6 / +0.2 %
Forgalom: 1,224,535,068 HUF
A kisebb kapitalizációjú részvények közül az Xtend piacon jegyzett Épduferr 15,7 százalékkal, 15,5 forintra, míg a gyorsjelentését pénteken publikáló Duna House 3,8 százalékkal, 1235 forintra drágult.

1206 cikk

 

