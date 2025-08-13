A Tencent felült az MI-expresszre és Európáig meg sem áll

Az online videójátékairól és szerteágazó internetes szolgáltatásairól ismert kínai Tencent erős negyedéven van túl, mind bevételeit, mind profitját növelni tudta, miközben eszméletlen összegeket fordít a mesteségesintelligencia-alkalmazások (MI) fejlesztésére és támogatására. Ez szakértők szerint garantáltan kifizetődő befektetés lesz számára, olyannyira, hogy már most is rendesen hoz pénzt a konyhára.
A kínai technológiai szektor és szórakoztatóipar meghatározó vállalata egyre növeli befolyását a felhőalapú számítástechnikában, a játékokban és az MI-alapú szolgáltatásokban, miközben a felhasználók biztonságára és az adatvédelemre is hatalmas összegeket költ.
Van miből, ugyanis a Tencent a szerdán publikált második negyedéves beszámolója szerint 184,5 milliárd jüanos (27,5 milliárd dollár) bevételt ért el, ez 15 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Üzemi nyeresége eközben 63,1 milliárd jüanra (8,79 milliárd dollár) hágott, ez 10,1 százalékos növekedés.
A Tencent fő bevételi forrása a játékipar. A hazai online játékok forgalmazásából és a felhasználói költésekből származott a teljes bevétel 22 százaléka, azaz 40,4 milliárd jüan. Hiába a pekingi hatóságoknak az online játékokat érintő szigorításai, a vadonatúj pénzszivattyúként működő Delta Force játék és az örökzöldek, mint
még mindig izgalomban tartják a játékosokat és a Tencent pénzügyeseit. A Delta Force egyes platformokra kifejlesztett változataival napi szinten 20 millió (!) kínai lövöldözik, ami már-már tömeges katonai kiképzésnek is beillik.
A nemzetközi játékszekció még kiválóbban teljesített: a 18,8 milliárd jüanos bevétel 35 százalékos éves növekedést jelent, olyan játékok taroltak most, mint a PUBG Mobile és a nemrég kiadott Dune: Awakening. A teljes játéküzletág tehát a negyedéves bevételek harmadát termelte ki.
Eközben a Tencent hirdetési platformja és a WeChat kínai változatának, a Weixin üzenetküldő és társasági kapcsolatokra, életmódra fókuszáló szuperappjának ökoszisztémája a mesterséges intelligencia által vezérelt fejlesztéseknek köszönhetően ötödével, 35,8 milliárd jüanra növelte a reklámokból származó bevételét.
A sikereket nem adták ingyen, Ma Huateng, a Tencent vezérigazgatója elmondta, hogy tőkekiadásaik 119 százalékkal, 19,1 milliárd jüanra ugrottak a második negyedévben, gyakorlatilag az MI-kiadások emésztették fel a beruházásokra és kutatás-fejlesztésre szánt keretet, de ez az olyan nagy amerikai internetes szolgáltatóknál is így van mint
(nem is szólva a Microsoftról). A Tencent ezen társaságok babérjaira tör, a mesterségesintelligencia-alapú felhőszolgáltatásait hamarosan Európában is kínálni fogja, helyet szorítva magának a 70 százalékban az említett amerikai technológiai óriások által uralt piacon.
A Tencent leányvállalatának, a zenei streaminget kínáló Tencent Musicnak is jól megy a sora, a cég egymillió fővel, 124 milliósra bővítette felhasználói táborát a CBNC szerint.
A Tencent befektetői megítélése is egyre pozitívabb. A friss gyorsjelentésre például 4,7 százalékos tőzsdei árfolyam-emelkedés volt a piac válasza, míg az év eddig eltelt szakában a kurzus 41 százalékkal erősödött.
