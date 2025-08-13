A Tencent felült az MI-expresszre és Európáig meg sem áll

Az online videójátékairól és szerteágazó internetes szolgáltatásairól ismert kínai Tencent erős negyedéven van túl, mind bevételeit, mind profitját növelni tudta, miközben eszméletlen összegeket fordít a mesteségesintelligencia-alkalmazások (MI) fejlesztésére és támogatására. Ez szakértők szerint garantáltan kifizetődő befektetés lesz számára, olyannyira, hogy már most is rendesen hoz pénzt a konyhára.

A Tencent a mesterségesintelligencia-alkalmazások megszállottja lett / Fotó: NurPhoto via AFP

A kínai technológiai szektor és szórakoztatóipar meghatározó vállalata egyre növeli befolyását a felhőalapú számítástechnikában, a játékokban és az MI-alapú szolgáltatásokban, miközben a felhasználók biztonságára és az adatvédelemre is hatalmas összegeket költ.

Van miből, ugyanis a Tencent a szerdán publikált második negyedéves beszámolója szerint 184,5 milliárd jüanos (27,5 milliárd dollár) bevételt ért el, ez 15 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Üzemi nyeresége eközben 63,1 milliárd jüanra (8,79 milliárd dollár) hágott, ez 10,1 százalékos növekedés.

Húszmillióan lövöldöznek nap mint nap a Tencent új játékával

A Tencent fő bevételi forrása a játékipar. A hazai online játékok forgalmazásából és a felhasználói költésekből származott a teljes bevétel 22 százaléka, azaz 40,4 milliárd jüan. Hiába a pekingi hatóságoknak az online játékokat érintő szigorításai, a vadonatúj pénzszivattyúként működő Delta Force játék és az örökzöldek, mint

a Honor of Kings,

a Valorant

vagy a Peacekeeper Elite

még mindig izgalomban tartják a játékosokat és a Tencent pénzügyeseit. A Delta Force egyes platformokra kifejlesztett változataival napi szinten 20 millió (!) kínai lövöldözik, ami már-már tömeges katonai kiképzésnek is beillik.

A nemzetközi játékszekció még kiválóbban teljesített: a 18,8 milliárd jüanos bevétel 35 százalékos éves növekedést jelent, olyan játékok taroltak most, mint a PUBG Mobile és a nemrég kiadott Dune: Awakening. A teljes játéküzletág tehát a negyedéves bevételek harmadát termelte ki.

A Tencent minden kilencedik befolyt dollárt kutatás-fejlesztési célra tesz félre / Fotó: NurPhoto via AFP

Eközben a Tencent hirdetési platformja és a WeChat kínai változatának, a Weixin üzenetküldő és társasági kapcsolatokra, életmódra fókuszáló szuperappjának ökoszisztémája a mesterséges intelligencia által vezérelt fejlesztéseknek köszönhetően ötödével, 35,8 milliárd jüanra növelte a reklámokból származó bevételét.