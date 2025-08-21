Musk elismerte: Kína sokkal fontosabb a Teslának, mint az amerikai piac

A hivatalos bemutató után egy nappal már valamennyi kínai Tesla bemutatóteremben megnézhető és kipróbálható Elon Musk cégének legújabb csodafegyvere, a három sorban hat üléses Model Y L, amelytől azt várják, hogy a megcsappant helyi forgalom friss lendületet kapjon.
Igaz, az elektromos SUV januártól forgalmazott, ráncfelvarrott változatától, a Model Y Juniperről is ugyanezt remélték, de az nem igazán hozta lázba a hatalmas kínai választékban a legoptimálisabb megoldást kereső és a költségeiket még mindig szigorúan kontrolláló kínaiakat.
A marketingen ezért változtattak is, az új kocsit nem új modellként, hanem „csak” modellváltozatként hirdetik. A hatüléses alap-Teslát 339 ezer jüanos (16,03 millió forint) bevezető áron kínálják, az első megrendelők már szeptemberben átvehetik az autójukat. S hogy mennyit ér a plusz egy ülés az egyke családi modellt favorizáló kínai társadalomban? Elég sokat kérnek ezért az extráért, ha azt vesszük, hogy
Igaz, a hatodik ülés mellé hosszabb tengelytávot és még korszerűbb, akkumulátortechnológiát és ennek köszönhetően emelt hatótávot is kap a vevő. A csúcsváltozat az LG Energy Solution 82 kilowattórás ternér litiumakkujával például 4,5 másodperc alatt éri el a százas tempót, és 751 kilométert képes normál körülmények között megtenni egy feltöltéssel. Ez a Tesla eddigi legmesszebbre eljutó modellje.
Nyitott kérdés marad egyelőre, hogy a Model Y L képes lesz-e megtenni a sanghaji Gigafactoryból az Európába vagy az Egyesült Államokba vezető hosszú utat. Ebben nem segített tisztán látni Elon Musk legfrissebb megszólalása, amelyben egy, az X-en feltett kérdésre válaszolt.
Az alapító-vezérigazgató szerint könnyen elképzelhető, hogy a hatüléses változat soha nem gördül le a Tesla austini vagy fremonti futószalagjairól, az amerikai import pedig a két ország között fennálló, szívélyesnek nem mondható kereskedelmi kapcsolatok és a magasra srófolt, de még nem véglegesített kölcsönös vámok miatt üzletileg aligha érné meg. Musk az amerikai gyártással kapcsolatban arra utalt, hogy
a kapacitásokat már az önvezető járművek térnyerésére kell fenntartaniuk,
de fenntartott egy kiskaput, a jövő év végi összeszerelés elindítását meglebegtetve. Miután az olajlobbi akaratának megfelelően Donald Trump elnök minden lehetséges eszközzel próbálja ellehetetleníteni az elektromos autózást és a zöldátállást, ez a kijelentés aligha vehető készpénznek.
Akkorra az alapkonstrukció már több mint nyolcéves lesz, ami a kínai modellváltások kétéves periódusát tekintve matuzsálemi kornak számítana. Az előző kormányzat által kínált zöldautó-vásárlási támogatások és ösztönzők leradírozásával Trump az elektromos autók versenyképességét radikálisan rontotta, így az új gyártósorok esetleges amerikai telepítésébe történő invesztíció megtérülése eleve kérdéses lenne.
Musk ezért inkább egy új Y modellváltozat amerikai bevezetésének a kérdését hagyta nyitva, ez az olcsóbb, és a prémiumkategóriából alább szálló fapados verzió még az idén kijöhet a világ második legnagyobb autópiacán. Pedig az értékesítési statisztika az mutatja, hogy a hatüléses benzines SUV-k iránt az Egyesült Államokban nagy a kereslet, azaz a Teslának még ebben az ellenszélben is lenne keresnivalója itt egy környezetbarát családi modellel.
A Tesla inkább a jövőre épít, a robotaxi-szolgáltatás austini tesztelése is ezt igazolja. Bár a tesztelésen a Model Y átalakított autóit használják, a jövő a tavaly ősszel bemutatott, kétüléses, kormány és pedálok nélküli CyberCabé, ennek sorozatgyártását jövőre kezdik meg a tervek szerint.
Amennyiben persze a tesztek sikeresek, és a Donald Trump bosszúja nem éri utol addig Muskot, a vele látványosan szakító egykori kampányfinanszírozóját.
