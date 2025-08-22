Hivatalos: történelmi együttműködésbe kezd Magyarország, összefog a románokkal és a lengyelekkel is - nagy változás jöhet a régiós befektetésekben

Történelmi jelentőségű szándéknyilatkozatot ír alá nyolc régiós ország pénzügyminisztere, valamint azok képviselői hétfőn Zágrábban, alapvető céljuk a régió tőkepiacainak együttes erősítése – mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök egy csütörtöki felszólalásában a horvát lapok szerint. Az aláíráson, melynek tényét a Világgazdaságnak nyilatkozó források is megerősítették, a kormányfő közlése szerint a horvát, szlovén, lengyel, szlovák, román, bolgár, észak-macedón és a magyar kormány, valamint tőkepiacok képviselői is részt vesznek.

Történelmi tőkepiaci együttműködés kezdődhet hamarosan / Fotó: Vémi Zoltán

Együttesen fejlesztenék a régió tőkepiacait a térség vezetői

A hétfőn aláírásra kerülő memorandum a horvát sajtó információi szerint megadja majd a körvonalait a régiós tőkepiacok együttes fejlesztésének, így szó esik majd benne többek közt

az érintett tőkepiacok közti jogszabályi előírások és szabályozások harmonizációjáról,

mely a tervek szerint növeli majd a piacok számára rendelkezésre álló tőke mennyiségét,

ezáltal nagyobb likviditást biztosít a tőkepiacok számára.

Mindez csökkentheti a banki finanszírozástól való függését, egyben növelheti a piaci aktivitást, a kielégítetlenül marad tőkeigények keresleti nyomásán keresztül.

A szándéknyilatkozatban lefektetettek legfontosabb célja a horvát lapértesülések szerint az lesz, hogy az érintett tőkepiacok növelni tudják vonzerejüket a nemzetközi tőke szemében, valamint serkenteni tudják a határokon átívelő kereskedelmet és tőkebefektetéseket, egyúttal megkönnyítsék a nemzetközi nagytőkéhez való hozzáférést a résztvevők számára.

A horvát miniszterelnök szerint a memorandumban körvonalazott célok

minden együttműködő ország esetében hozzájárulhatnak a gazdasági növekedés és aktivitás serkentéséhez.

Az aláírásra a tervek szerint hétfőn kerül sor Zágrábban Marko Primorac horvát pénzügyminiszter vezetésével.

Nem tőkepiaci unió, de hatalmas előrelépés lehet a magyar tőkepiac számára is

A tőkepiaci unióval kapcsolatos projektjét az Európai Bizottság 2015-ben indította útjára, a CMU-keretrendszer (Capital Markets Union) célja a mélyebb európai tőkepiaci integráció elérése volt, az egyik legnagyobb megoldandó problémaként pedig a főként a régiónkat érintő banki finanszírozási függés csökkentését azonosították. A tőkepiaci unió keretrendszere egységesítené a régiós tőkepiaci szabályozásokat, javítaná a kkv-k tőkéhez jutási esélyeit, valamint ösztönözné a határon átnyúló befektetéseket.