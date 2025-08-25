Történelmi tőkepiaci együttműködés indul a régióban, Magyarország is érintett

A regionális tőkepiacok fejlesztése érdekében 2025. augusztus 25.-én, Zágrábban aláírásra került egy több oldalú Egyetértési Nyilatkozat. A megállapodás a horvát pénzügyminisztérium kezdeményezése, amely a közép- és kelet-európai régió tőkepiaci kereskedési és post-trade infrastruktúráinak fejlesztését célozza.

Fontos fejlesztések indulnak a régiós tőkepiacokon / Fotó: Vémi Zoltán

Fontos tőkepiaci fejlesztések következnek a régióban

A részt vevő országok (Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Bulgária, Románia, Lengyelország és Magyarország) elkötelezettséget vállalnak a tőkepiacok közös fejlesztése mellett, ennek keretében együttműködnek a piaci infrastruktúra fejlesztésére irányuló intézkedések megtervezésében és végrehajtásában. A megállapodás elősegíti a finanszírozási források diverzifikációját, miközben ösztönzi a magánmegtakarítások beruházásokba történő átcsoportosítását.

A fejlett és integrált tőkepiacok révén a régió gazdaságai számára szélesebb körű finanszírozási lehetőségek nyílnak , nő a piaci likviditás, és csökken a banki hitelezéstől való függőség. Különösen hangsúlyos a kis- és középvállalkozások tőkepiaci hozzáférésének támogatása, amely hozzájárul a gazdasági növekedés fenntarthatóságához és a regionális pénzügyi stabilitás erősítéséhez.

Az aláírt nyilatkozat lehetőséget teremt arra, hogy a részt vevő országok közösen dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, amelyek révén mélyebb, hatékonyabb és ellenállóbb regionális tőkepiac jöhet létre. A megállapodás hosszú távon elősegíti a régió versenyképességének növelését az európai uniós pénzügyi térben, valamint hozzájárul a fenntartható gazdasági fejlődéshez.

Magyar részről Bókay Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért és kifektetéspolitikáért felelős helyettes államtitkára vett részt a ceremónián és az azt követő panelbeszélgetésben. Bókay Márton hangsúlyozta, hogy Magyarország számára is prioritás a tőkepiaci finanszírozás súlyának erősítése, ideértve a kkv-k tőzsdére lépésének elősegítését.