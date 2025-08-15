Deviza
BUX105,026.77 +0.29% MTELEKOM1,914 +0.52% MOL2,990 -0.33% OTP30,540 +0.72% RICHTER10,520 -0.1% OPUS587 0% ANY7,980 -0.25% AUTOWALLIS164 +0.3% WABERERS5,340 0% BUMIX9,255.08 +0.21% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,226.51 +0.31%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rekorddal nyitott a pesti tőzsde, a forint is a Trump-Putyin-csúcsra figyel

Új történelmi csúcson nyitott pénteken a pesti tőzsde vezető indexe, a BUX, az OTP és a Magyar Telekom remek rajtjának köszönhetően. A forint erősödött a dollárral szemben. A befektetők a Trump-Putyin találkozóra figyelnek ma.
K. T.
2025.08.15, 09:08
Frissítve: 2025.08.15, 09:12

A BUX 0,4 százalékos pluszban, 105 117 ponton indította a kereskedést, megdöntve az eddigi, 105 066 pontos történelmi csúcsát Az OTP 0,6 százalékkal 30 500 forintra drágult, a Magyar Telekom 0,7 százalékkal, 1918 forintra pattant fel. A Richter 10 530 forinton oldalazva kezdett, a Mol kurzusa pedig 0,1 százalékkal 2998 forintra ereszkedett.

tőzsde, BUX
Új csúcson a pesti tőzsde és a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

A befektetők ma a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozójának fejleményeire várhatnak, melyek közelebb hozhatják az orosz-ukrán háború lezárását. A két vezető magyar idő szerint este fél tízkor ül tárgyalóasztalhoz Alaszkában. Kora délután az amerikai kiskereskedelmi adatok is alakíthatják a piacok mozgását.

A forint vegyesen teljesített reggel a főbb devizákkal szemben. Az euróhoz képest minimálisan gyengült a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 395,5 forintig emelkedett a tőzsdenyitásra a hajnali 395,4-es szintről.

A dollárhoz képest ugyanakkor számottevően javítani tudott a magyar pénz. A kurzus 0,2 százalékkal került lejjebb, kilenc órakor 338,8 forintot kértek a zöldhasúért.

