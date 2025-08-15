Rekorddal nyitott a pesti tőzsde, a forint is a Trump-Putyin-csúcsra figyel

A BUX 0,4 százalékos pluszban, 105 117 ponton indította a kereskedést, megdöntve az eddigi, 105 066 pontos történelmi csúcsát Az OTP 0,6 százalékkal 30 500 forintra drágult, a Magyar Telekom 0,7 százalékkal, 1918 forintra pattant fel. A Richter 10 530 forinton oldalazva kezdett, a Mol kurzusa pedig 0,1 százalékkal 2998 forintra ereszkedett.

Új csúcson a pesti tőzsde és a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

A befektetők ma a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozójának fejleményeire várhatnak, melyek közelebb hozhatják az orosz-ukrán háború lezárását. A két vezető magyar idő szerint este fél tízkor ül tárgyalóasztalhoz Alaszkában. Kora délután az amerikai kiskereskedelmi adatok is alakíthatják a piacok mozgását.

A forint vegyesen teljesített reggel a főbb devizákkal szemben. Az euróhoz képest minimálisan gyengült a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 395,5 forintig emelkedett a tőzsdenyitásra a hajnali 395,4-es szintről.