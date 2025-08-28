Ázsiai belharc a csippiacon, kiderült, kinek fájt a foga a csúcstechnológiára

Három embert vádol a tajvani ügyészség a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) csipgyártó vállalat üzleti titkainak ellopásával. Azzal gyanúsítják őket, hogy a lopott információkat felhasználva akarták nyerő helyzetbe hozni a japán Tokyo Electront a beszállítói szerződésekért folyó versenyben, amely a TSMC 2 nanométeres csipjeinek gyártási folyamatában való részvételért folyik – közölték Tajpejben.
A három vádlott között van egy Csen nevű, aki korábban a TSMC-nél dolgozott, ám később átigazolt a cég egyik beszállítójához, a Tokyo Electronhoz, és állítólag segítséget kért volt kollégáitól a TSMC technológiai üzleti titkaival kapcsolatos információk megszerzéséhez – tették hozzá az ügyészek.
Kiemelték, hogy Csenre 14 év börtönbüntetést kérnek a TSMC üzleti titkainak és a tajvani, nemzetbiztonságról szóló törvény megsértése miatt.
A TSMC is közölte, hogy zéró toleranciát alkalmaz minden olyan cselekménnyel szemben, amely veszélyezteti az üzleti titkok védelmét, vagy jogellenesen megkárosítja a vállalatot, és elkötelezett amellett, hogy „megőrizze alapvető versenyképességét”.
Az ilyen jogsértéseket kőkeményen kezeljük, és a törvény teljes szigorával üldözzük
– áll a nyilatkozatban.
Ennek biztosítása érdekében tovább erősítjük belső irányítási és ellenőrzési rendszereinket, és szükség szerint szorosan együttműködünk a szabályozó hatóságokkal versenyképességünk és működési stabilitásunk védelme érdekében.
Az ügyészek szerint ez az első olyan ügy, amelyet Tajvan új nemzetbiztonsági törvénye alapján indítottak technológiai lopás miatt.
A TSMC 2 nanométeres csiptechnológiája a vállalat honlapja szerint mind a tranzisztorsűrűség, mind az energiahatékonyság tekintetében jelenleg a legfejlettebb technológia a félvezetőiparban.
A tajvani hatóságok amúgy már augusztus 5-én közölték, hogy három embert őrizetbe vettek, mert állítólag technológiai üzleti titkokat loptak a TSMC-től. A Tokyo Electron pedig később megerősítette, hogy tajvani leányvállalatának egyik volt alkalmazottja is érintett az ügyben.
A TSMC részvényei év eleje óta a Wall Streeten 19,4 százalékkal, 239 dollárra erősödtek. A papírokat az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja, mégpedig 266 dolláros céláron. Azaz úgy vélik, 11 százalékkal értékelődhet még fel a részvény.
A Tokyo Elektron részvényei viszont az idén eddig 14 százalékkal, 20 750 jenre estek, ám az elemzői konszenzus ajánlása itt is vétel, a közel 28 800 jenes célár pedig csaknem 39 százalékos prémiumot tartalmaz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.