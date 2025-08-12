Kazahsztánban terjeszkedik az egyik legnagyobb magyar mezőgazdasági vállalat

Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági cégcsoportja, az UBM csoport beruházási megállapodást írt alá a KazFoodProducts csoporthoz tartozó AsiaAgroFood JSC-vel egy közös vállalat létrehozásáról, amely idén ősszel, 25 millió dollár (mintegy 8,5 milliárd forint) értékű beruházással megkezdi Kazahsztán legnagyobb és egyben legfejlettebb technológiájú premixüzemének építését. Az évi 48 ezer tonna kapacitású gyár az UBM összesen mintegy 20 milliárd forintos kazahsztáni beruházásának első ütemében épül fel, és várhatóan 2027-ben kezdi meg a működését.

Fotó: UBM

Kazahsztánnak köszönhetően 15 százalékkal bővülhet az UBM árbevétele

Az UBM – hazánk piacvezető takarmánygyártó, és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoportja – tavaly jelentette be, hogy a tervek szerint körülbelül 50 millió eurós, azaz mintegy 20 milliárd forintos összértékű beruházással Kazahsztánban folytatja terjeszkedését. A premixüzem idén ősszel kezdődő építése mellett a cégcsoport várhatóan 2028-ig három, egyenként mintegy 100 ezer tonna éves kapacitású takarmánygyárat, továbbá egy laboratóriumot és egy oktatási központot is épít a közép-ázsiai országban, ahol összesen körülbelül 80-100 munkavállalót foglalkoztat majd. Az UBM tervei szerint a teljes kazahsztáni beruházásnak köszönhetően mintegy 15 százalékkal bővülhet a cégcsoport árbevétele.

Az évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzem Kazahsztán Almaty régiójában épül fel. A kazah takarmányipar éves premix felhasználása 25-30 ezer tonna közé tehető – jelenleg ezt a szükségletét a közép-ázsiai ország nagyrészt importból szerzi be, így a projekt jelentősen hozzájárul az importfüggőség csökkentéséhez és a helyi termelés fejlesztéséhez is. A fennmaradó mintegy 20 ezer tonna premixet az UBM elsősorban a volt szovjet utódállamokba exportálja majd.

A közös vállalat létrehozása fontos lépés az ország takarmányipara számára. Jelenleg a takarmány-alapanyagok túlnyomó része külföldről érkezik. Az üzem elindítása részben kiváltja majd az importot, új munkahelyeket teremt, növeli a költségvetési bevételeket, és javítja az ágazat ellenálló képességét

– mondta el Sayan Ashenov, az AsiaAgroFood JSC igazgatótanácsának elnöke.