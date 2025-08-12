Kazahsztánban terjeszkedik az egyik legnagyobb magyar mezőgazdasági vállalat

Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági cégcsoportja, az UBM csoport beruházási megállapodást írt alá a KazFoodProducts csoporthoz tartozó AsiaAgroFood JSC-vel egy közös vállalat létrehozásáról, amely idén ősszel, 25 millió dollár (mintegy 8,5 milliárd forint) értékű beruházással megkezdi Kazahsztán legnagyobb és egyben legfejlettebb technológiájú premixüzemének építését. Az évi 48 ezer tonna kapacitású gyár az UBM összesen mintegy 20 milliárd forintos kazahsztáni beruházásának első ütemében épül fel, és várhatóan 2027-ben kezdi meg a működését.
Az UBM – hazánk piacvezető takarmánygyártó, és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoportja – tavaly jelentette be, hogy a tervek szerint körülbelül 50 millió eurós, azaz mintegy 20 milliárd forintos összértékű beruházással Kazahsztánban folytatja terjeszkedését. A premixüzem idén ősszel kezdődő építése mellett a cégcsoport várhatóan 2028-ig három, egyenként mintegy 100 ezer tonna éves kapacitású takarmánygyárat, továbbá egy laboratóriumot és egy oktatási központot is épít a közép-ázsiai országban, ahol összesen körülbelül 80-100 munkavállalót foglalkoztat majd. Az UBM tervei szerint a teljes kazahsztáni beruházásnak köszönhetően mintegy 15 százalékkal bővülhet a cégcsoport árbevétele.
Az évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzem Kazahsztán Almaty régiójában épül fel. A kazah takarmányipar éves premix felhasználása 25-30 ezer tonna közé tehető – jelenleg ezt a szükségletét a közép-ázsiai ország nagyrészt importból szerzi be, így a projekt jelentősen hozzájárul az importfüggőség csökkentéséhez és a helyi termelés fejlesztéséhez is. A fennmaradó mintegy 20 ezer tonna premixet az UBM elsősorban a volt szovjet utódállamokba exportálja majd.
A közös vállalat létrehozása fontos lépés az ország takarmányipara számára. Jelenleg a takarmány-alapanyagok túlnyomó része külföldről érkezik. Az üzem elindítása részben kiváltja majd az importot, új munkahelyeket teremt, növeli a költségvetési bevételeket, és javítja az ágazat ellenálló képességét
– mondta el Sayan Ashenov, az AsiaAgroFood JSC igazgatótanácsának elnöke.
„Kazahsztán kiváló minőségű alapanyagokkal, tapasztalt szakemberekkel és kedvező iparági feltételekkel rendelkezik. A korábbi tervünk az volt, hogy egy 30 ezer tonna éves kapacitású premixüzemet építünk Kazahsztánban, azonban az újabb piackutatásaink és az exportlehetőségek alapján ennél is nagyobb keresletre számítunk” – tette hozzá Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója.
Az 1996-ban alapított UBM hazánk egyik legnagyobb mezőgazdasági cégcsoportja, amely Magyarország piacvezető takarmánygyártója (éves takarmánygyártási volumene meghaladja a 800 ezer tonnát), és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője. Az UBM csoport
összesen 6 takarmánygyárat működtet; a cégcsoport 19 országba exportál, ezekből származik árbevételének több mint fele is. Az UBM Csoport a 2023. július 1-jétől 2024. június 30-ig tartó üzleti évében 198,66 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el. Az UBM Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) egyetlen agráripari cége, amelynek árfolyama a 2025. augusztus 11-i kereskedési napon 1180 forinton zárt.
A KazFoodProducts egy diverzifikált, magas vállalati kultúrával rendelkező agráripari holding, amely a Kazah Köztársaságban működik. Tevékenysége a gabonatermesztéstől és az állattenyésztéstől kezdve a mezőgazdasági nyersanyagok feldolgozásán át, a kész élelmiszertermékek előállításáig terjedő teljes értékláncot lefedi. A holding Európába, Ázsiába és az amerikai kontinensre exportálja termékeit.
Az UBM részvényei 10 százalékot ugrottak a friss hírek hallatán, így 3,2 százalékos pluszba kerültek az év elejétől számítva.
