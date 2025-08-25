Verőfényes délelőtt, amikor egy filléres kispapír megelőzte a tekintélyes blue chipet

100 milliós forgalommal a negyedik legforgalmasabb részvény volt hétfőn délelőtt az Épduferr. Dunaújváros térségének legnagyobb építőipari vállalkozása, mely bő 8 százalékot pattant. A kisrészvény 5 forint alatt kezdte az idei évet, s most 18 forint felett jár. A Magyar Telekom csak déli harangszóra érte utol, s előzte forgalomban a felkapott kispapírt. Talán az ukrajnai újjáépítési remények állnak a háttérben.

Fókuszban az ukrajnai újjáépítés / Fotó: AFP

Nem a részvényfelosztás áll a háttérben

Bár az Épduferr idén február 4-én 10 forintról 1 forintra szállította le a részvények névértékét. És ugyan a split, vagyis a részvényfelosztás nem növeli a vállalat értékét, de mégis kisbefektetőket vonzhat a megfizethetőbb árfolyam, növelve a likviditást. Továbbá ennek a várakozásnak önmagában is lehet árfolyamfelhajtó hatása, mert a piac extrakeresletet áraz. Ráadásul a hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a splitet követően az esetek többségében a forgalom növekedésével együtt a részvény árfolyama is jelentősen emelkedett.

Ám az Épduferr árfolyama a splitet követő első két hónapban előbb morzsolódott, majd a globális tőzsdeomlás április elején a magyar kispapírt is mélybe rántotta. Ezt követően ugyan tétova felépülés kezdődött, ám ezt az éves jelentés törte derékba.

A várt forgalomnövekedés egészen júliusig váratott magára.

Némi élénkséget addig csak a split előtt és az áprilisi piacomlásban láthattunk. Vagyis a split után inkább az eladói oldal mutatott erőt, míg a vásárlók bizonytalanok voltak.

Már megint az ukrajnai újjáépítés?

Július közepén fordult a kocka, akkor a hazai építőipari adatok és ukrán hírek izzították be a kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, s megindult az Épduferr is.

A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítja Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések komoly spekulációkat indítottak a térség építőiparában.

Részvényesek sem értik

A fórumozó kisbefektetők sem értik, hogy mi hajtja a mostani spekulációt. Fundamentális érvekkel aligha lehet megalapozni egy ilyen elképesztő felértékelődést, pláne, hogy az alkalmazottak száma egy év alatt 20 százalékkal csökkent.