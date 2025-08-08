Deviza
EUR/HUF395.1 -0.43% USD/HUF338.64 -0.37% GBP/HUF455.58 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.55% PLN/HUF93.03 -0.26% RON/HUF77.89 -0.48% CZK/HUF16.18 -0.3% EUR/HUF395.1 -0.43% USD/HUF338.64 -0.37% GBP/HUF455.58 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.55% PLN/HUF93.03 -0.26% RON/HUF77.89 -0.48% CZK/HUF16.18 -0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,286.14 +0.98% MTELEKOM1,818 0% MOL2,998 -0.4% OTP30,430 +1.51% RICHTER10,480 +2.1% OPUS591 0% ANY7,980 -0.5% AUTOWALLIS162 -0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,161.41 -0.07% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,233.74 +1% BUX104,286.14 +0.98% MTELEKOM1,818 0% MOL2,998 -0.4% OTP30,430 +1.51% RICHTER10,480 +2.1% OPUS591 0% ANY7,980 -0.5% AUTOWALLIS162 -0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,161.41 -0.07% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,233.74 +1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sportszergyártók
Adidas
Under Armour
vámháború
Nike

Under Armour: cunamiként ütött vissza, hogy a Távol-Keleten gyártat az amerikai sportszertitán

Kemény gyomrost vitt be Donald Trump a távol-keleti gyártást preferáló sportszergyártóknak. A megemelt vámok legutóbbi nagy vesztese az Under Armour, amely forgalmának csökkenéséről és masszív veszteségről számolt be a friss gyorsjelentésében.
Kriván Bence
2025.08.08, 16:52

Az Under Armour is a saját bőrén érezhette az új amerikai vámok jéghideg fuvallatát, s a sportszergyártó cég nem is vár javulást e téren. A következmény: összeomlott az árfolyam, amely a New York-i piacnyitást megelőzően publikált gyatra gyorsjelentésére válaszul 22 százalékos szabadesést mutatott be. 

Under Armour
Az Under Armour forgalma 4,2 százalékkal, 1,134 milliárd dollárra csökkent a júniussal zárult negyedévben / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az utóbbi két évben forgalmának növelésére fókuszáló céget Donald Trump gyakorlatilag ellehetetlenítette azzal, hogy legnagyobb beszállítói bázisait befogadó országokra brutális importvámot rótt ki, míg a még mindig magas amerikai infláció miatt keresleti problémákkal is szembesült a cég.

Az Under Armour is a távol-keleti termelést favorizálja

Az Under Armour termékeinek 45 százalékát két távol-keleti országban gyártatja:

  • Vietnám 30 százalékot
  • Indonézia 15 százalékot

képvisel a termelésből. A gond ezzel az, hogy az előbbire 20, utóbbira 19 százalékos vámot vetett ki a semmiből a washingtoni adminisztráció, amellyel szektorszinten is kihúzta a sámlit az olcsó távol-keleti munkaerő előnyeit eddig élvező sportszergyártók alól. Így a Nike, az Adidas és a Puma is termelésének átszervezésére kényszerül, s azt még nem is tudni, hogy a kínai bérgyártásukkal mi lesz a jövőben.

A marylandi székhelyű Under Armour tavaly márciusban Kevin Plank alapítót hívta vissza és tette meg vezérigazgatónak, hogy orvosolja a bajokat és lendületet adjon az üzletnek. Most májusban a vámok kompenzálására áremeléseket jelentettek be, ezzel tovább farigcsálva a fizetőképes keresletet. 

A kilábalási program sem hozott értékelhető eredményt

Ezzel sem jutottak sokkal előrébb. Olyannyira, hogy Sky Canaves, az Emarketer elemzője már aggasztónak nevezte, hogy egy évvel a szerkezetváltási program beindítása után még nem látszanak a pozitív hatások sem a folyamatosan gyengülő forgalmi adatokon, sem a jövedelmezőségen. 

Stephen Curry meets press for 2019 Under Armour Basketball Asia Tour
Stephen Curry, a Golden State Warriors kosarassztárja az Under Armour egyik legismertebb arca /Fotó: Imaginechina via AFP

Szerinte rövid távú fordulat jelei sem körvonalazódnak, így az Under Armour részvényárfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Főleg friss gyorsjelentésben szereplő borús kilátások miatt. 

A vállalat a folyó negyedévre 6-7 százalékos bevételcsökkenéssel számol, amiben a legnagyobb, a globális értékesítés mintegy 60 százalékát adó amerikai piac két számjegyű, Ázsia pedig tíz százalék feletti visszaeséssel "járul hozzá", míg Európa 6-8 százalék körüli plusszal tompíthatja a negatív hatást.

Borús jövőkép, olvadó haszonkulcs

Arra számítanak, hogy a beszállítói gondok és a vámmizéria miatt a folyó negyedévben 3,4-3,6 százalékponttal is csökkenhet a bruttó haszonkulcs, ami a júniussal lezárt első üzleti negyedévben még 48,2 százalékon állt. A vállalat 1 és 2 cent közötti korrigált egy részvényre jutó nyereségre számít (EPS), szemben a 26 centes elemzői becslésekkel. 

Az első negyedévben 2,61 milliárd dollár volt a nettó veszteség és 1 centes az egy részvényre vetített veszteség, azaz előjelváltásban reménykedik a cég vezetése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu