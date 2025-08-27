Ütik az OTP-t, megtáltosodott a 4iG

A kedden 3 százalékkal zuhanó francia tőzsdeindex kivételével szerdán 0,5-1 százalékos mínuszba fordultak a meghatározó európai tőzsdeindexek a pesti börze kicsengetésére. Párizsban valószínűleg sokallták az előző napi esést, ám így is csupán egy nagyjából 0,25 százalékos emelkedésre futotta. Idehaza az OTP volt a leggyengébb blue chip.

Harmatgyenge volt szerdán az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A német tőzsdén a befektetők meglehetősen óvatosak voltak, a befektetők már az amerikai Nvidia félvezetőgyártó gyorsjelentését várják, amelyet a szerdai tengerentúli tőzsdezárás után tesznek közzé.

Az Nvidia eredményei új impulzusokat adhatnak az egész piacnak – jegyezte meg Andreas Lipkow pénzpiaci szakértő a dpa-AFX hírügynökségnek.

A BUX-index 104 232 pontra csökkent, azaz 0,9 százalékkal került lejjebb a nap végére keddi záróértékéhez mérten. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 16,6 milliárd forintot.