Ütik az OTP-t, megtáltosodott a 4iG

A kedden 3 százalékkal zuhanó francia tőzsdeindex kivételével szerdán 0,5-1 százalékos mínuszba fordultak a meghatározó európai tőzsdeindexek a pesti börze kicsengetésére. Párizsban valószínűleg sokallták az előző napi esést, ám így is csupán egy nagyjából 0,25 százalékos emelkedésre futotta. Idehaza az OTP volt a leggyengébb blue chip.
A német tőzsdén a befektetők meglehetősen óvatosak voltak, a befektetők már az amerikai Nvidia félvezetőgyártó gyorsjelentését várják, amelyet a szerdai tengerentúli tőzsdezárás után tesznek közzé.
Az Nvidia eredményei új impulzusokat adhatnak az egész piacnak – jegyezte meg Andreas Lipkow pénzpiaci szakértő a dpa-AFX hírügynökségnek.
A BUX-index 104 232 pontra csökkent, azaz 0,9 százalékkal került lejjebb a nap végére keddi záróértékéhez mérten. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 16,6 milliárd forintot.
A magyar blue chipek közül az egyedül a Mol drágult, mégpedig 0,8 százalékkal, 2966 forintra. Figyelemre méltó, hogy ezúttal a Mol a tőzsdei forgalmat tekintve is megelőzte az OTP-ét, hiszen míg az olajpapírral 7,2 milliárd forint, a bankrészvénnyel 6,965 milliárd forint értékben kereskedtek.
Nagyot gyengültek viszont az OTP és a Richter részvényei is.
Az OTP árfolyama 1,8 százalékkal, 30 010 forintra, míg a Richteré 1,5 százalékkal, 10 520 forintra zuhant.
A Magyar Telekom kurzusa eközben 0,2 százalékkal, 1954 forintra süllyedt.
A kisebb kapitalizációjú részvények közül megtáltosodott a 4iG és a Pannergy is. Mindkettő több mint 3 százalékkal értékelődött fel.
A 4iG a mágikus 2000 forint felett 10 forinttal búcsúzott a tőzsdenaptól, míg a Pannergy papírjai 1670 forintig lőttek ki.
A forint gyengén muzsikált. Az euróért délután 5 körül 397,1 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon.
