Szárnyal az Apple: egyetlen dolog kellett hozzá

Már szerdán is az Apple , az Amazon és a Tesla húzta a piacot, s így a Nasdaq 100 1,3 százalékos pluszban zárt. A csütörtöki nyitás előtti kereskedésben is emelkedni tudott az Apple, de a Tesla és az Amazon már kifulladt. Az Apple árfolyamát a vámháború kikerülése támasztja.
Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államokba érkező csipimportra 100 százalékos vámot vezethetnek be. Az amerikai elnök azt is közölte, hogy azok a vállalatok mentesülnek a vámok fizetése alól, amelyek rendelkeznek gyártóegységekkel az Egyesült Államok területén. Egyelőre nem tudni, mekkora gyártókapacitással kell rendelkezniük a kivételt élvező vállalatoknak, de Trump név szerint említette az Apple céget, melynek vezérigazgatója, Tim Cook is ott volt személyesen a Fehér Házban a csipvámok bejelentésekor. A hírre az Intel és a TSMC árfolyama is megugrott, hiszen mindkét cég rendelkezik gyártóegységekkel az USA-ban.
Tim Cook vezérigazgató tegnap közölte, hogy az Apple 100 milliárd dolláros összegben fog beruházni az Egyesült Államokban, ezzel elkerülve a céget érintő esetleges vámokat. Így
összesen 600 milliárd dollárnyi amerikai beruházást jelentett be az Apple,
és a következő négy évben végre is hajtanák.
Szinte minden nagyobb technológiai cég megígérte, hogy többet fektet amerikai tevékenységébe: több mint 2 ezermilliárd dollár beruházási ígéretet érkezett az elmúlt hét hónapban.
Az Apple részvénye pozitívan reagált a hírekre, 5 százalékos pluszban zárta a szerdai kereskedést, majd a zárást követően további 2 százalékot erősödött. A csütörtöki nyitás után 3 százalékos pluszba pattant.
Iparági elemzők szerint kivitelezhetetlen az iPhone-ok belföldi gyártása. Az Apple Kínából Indiába helyezte át a gyártás egy részét, s azt ígérte, hogy az alkatrészek egy részét az Egyesült Államokban gyártja.
