Új piacra törve: régiós offenzívával pörgeti fel növekedését a BÉT kibervédelmi cége

A ViVeTech kibervédelmi cég 2024-ben negyedével növelte bevételét, és majdnem duplájára bővítette a nyereségét. Folytatódhat-e a bővülés idén is, milyenek a cég rövid és középtávú várakozásai?

Márton Miklós, a ViVeTech vezérigazgatója / Fotó: Soós Bertalan

2024-ben a megelőző évhez képest 24 százalékos növekedéssel közel 1,4 milliárd forintra növeltük a nettó árbevételünket, míg az adózott eredményünk tavaly 95 százalékkal, 128,8 millió forintra bővült.

Az idei első félévi eredményeinket a tervek szerint szeptember közepén publikáljuk majd, annyit azonban elárulhatok már, hogy az eddigiekhez hasonlóan az üzleti éven belül jellemző egyfajta szezonalitás a működésünkre: általában az év első felében leszerződünk a projektekre, az árbevétel és

az eredmény jelentős része pedig jellemzően az év második felében realizálódik. Ez idén is így lesz.

Ami viszont a korábbiaktól jelentősen eltér, és kedvező fejlemény, hogy immár jellemzően többéves, két-három évre szóló szerződéseket kötünk, amelyek egyrészt stabilizálják a cash flow helyzetünket, másrészt fedezetet biztosítanak a fejlesztési terveink és a nemzetközi terjeszkedésünk finanszírozásához.

Az iparági átlagnál is gyorsabban bővül a ViVeTech

Milyen mértékű bővülést terveznek az idei évre?

Az iparág átlagos növekedése évente 20-25 százalékos, ám a ViVeTech jelenleg ezt is meghaladó növekedési ütemet produkál, így a terveink szerint 2025-ben 25-30 százalékkal bővülhetünk az árbevétel tekintetében.

Pontosan mivel foglalkozik a ViVeTech, milyen tevékenységekből származik az árbevételük?

A céget 2011-ben alapítottuk, és IT-biztonsági megoldásainkkal többek között hazai és nemzetközi kritikus infrastruktúra-szolgáltatók – így például

az egészségügy,

a közlekedés,

a közszolgáltatások

és a közigazgatás

területén működő ügyfeleink – kibertámadások elleni védekezését segítjük.

A globális kiberbiztonsági piac egyébként már jelenleg is óriási, ráadásul dinamikusan bővül: a méretét a szakértők 2022-ben még 173 milliárd amerikai dollárra becsülték, azonban az iparági előrejelzések szerint 2027-ig átlagosan évi 20 milliárd dollárral, mintegy 266 milliárd amerikai dollárra bővülhet a szektor.