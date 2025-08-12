Deviza
Waberer's Nyrt.

Megduplázta profitját a Waberer's, nagyot javított eredményén a hazai logisztikai vállalat

A legfontosabb sorokon látványos bővülésről számolt be a hazai logisztikai vállalat. A Waberer's profitsoron kifejezetten nagyot gurított.
Mészáros Gergő
2025.08.12, 12:13
Frissítve: 2025.08.12, 12:16

Lendületesen javuló második negyedéves eredményekről számolt be a Waberer's: a hazai logisztikai vállalat EBIT-je 68 százalékkal 18 millió euróra bővült Q2-ben, melyet 7,2 százalékkal 203 millió euróra emelkedő konszolidált árbevételen ért el. A Waberer's nettó eredménye 13,4 millió eurón állt meg, 127 százalékkal feljebb, mint egy éve.

Wiehl,,Germany,-,October,13,,2018:,Waberer’s,Truck,On,Motorway., waberer's,
Itt vannak a Waberer's friss számai / Fotó: Shutterstock

Közölte friss eredményeit a Waberer's

A logisztikai szegmens – mely magába foglalja a szerződéses logisztikai, a nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási, a vasúti logisztikai, illetve a raktár fejlesztési tevékenységet is – második negyedéves EBIT-je 7,1 millió euró volt, mely enyhe, 0,4 millió eurós csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest, 2025 első negyedévéhez képest azonban 5,7 millió eurós javulást ért el a szegmens. A féléves EBIT 8,5 millió euró volt.

A biztosítási szegmens – a tavalyi év végén megvásárolt Posta Biztosítók kiemelkedő eredménye, illetve a tervezett szinergia hatások gyors realizálása következtében – 2025 Q2-ben 11 millió eurós EBIT-et ért el, mely közel 240 százalékos bővülésnek felel meg, míg a szegmens féléves EBIT-je 20,7 millió euró volt, ez 124 százalékos bővülést jelent.

A Waberer’s menedzsmentje fenntartja a 2025-ös üzleti évre vonatkozó várakozásait, 

miszerint az éves EBIT konszolidált szinten meg fogja haladni az 50 millió eurót.

Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a jelentés kapcsán elmondta, a Waberer’s 2023 novemberében meghirdetett stratégiájának központi eleme volt a cégcsoport tevékenységének jelentős diverzifikációja, és a logisztika és biztosítási szolgáltatási portfólió új rész szegmensekben, illetve földrajzi régiókban történő kiterjesztése. 

Az elmúlt jónéhány negyedév során a logisztikai iparág az európai és belföldi stagnáló lakossági fogyasztás, illetve ipari termelés következtében nagyon komoly kihívásokkal szembesült, így kizárólag azon szereplők tudnak a piacon növekedni, amely stratégiájuk fókuszában szerepel a jövőbe történő beruházás, meglévő ügyfelekkel történő együttműködés folyamatos mélyítése, új üzleti kihívásoknak való megfelelés és megfelelő diverzifikáció. Megítélésem szerint a Waberer’s stratégiája megfelel ezen kritériumoknak, melynek látható eredménye a konszolidált első féléves eredményünk.

- tette hozzá a cégvezér.

Fontos mérföldköveket ért el az elmúlt időszakban a Waberer's

A Waberer's májusban többségi, 51 százalékos tulajdont szerzett a Pannon-Busz-Rent Kft.-ben. A februárban bejelentett tranzakciót május 26-án zárták le a felek. A megállapodás alapján a Waberer’s opciót szerzett a Pannon-Busz-Rent további, 49 százalékos részesedésének megszerzésére, amelyre 2027-ben kerülhet sor. A Waberer’s stratégiai célja, hogy középtávon piacvezető komplex logisztikai szolgáltatóvá váljon a közép-kelet-európai régióban. Ennek érdekében a társaság 2025 és 2030 között legalább 400 millió eurót költene beruházásokra. Szintén a nyár elején derült ki, hogy lezárul a régóta húzódó kartell-kártérítési ügy is.

Júliusban a Waberer’s bemutatta történetének első, az EU-s CSRD-irányelvnek megfelelő fenntarthatósági jelentését, valamint elkészített az ellátási láncok fenntarthatósági átvilágítását részletező, új ESG-törvény szerinti beszámolóját is.

Augusztusban pedig a Waberer’s és a Budapest Airport együttműködési szándéknyilatkozatot (MoU) írt alá, amelynek célja a hazai légiáru-szállítás és logisztika dinamikus fejlesztése, amely tovább erősíti azt a nemzeti törekvést, hogy Magyarország stabilan a legversenyképesebb légiáru-elosztó központ legyen Közép-Európában. A Waberer’s és a Budapest Airport megállapodásának legfőbb sarokpontja azon szinergiák kihasználása, amelyekkel a következő évtizedben is töretlen fejlődés valósulhat meg az egyik legfontosabb hazai stratégiai ágazat, a logisztika terén.

A Waberer's részvényét három elemzőház követi

  • a Concorde 6560 forintos, 
  • az Equilor 6790 forintos, 
  • az MBH Befektetési Bank pedig 5980 forintos

12-havi célárral rendelkezik jelenleg a vállalat papírjaira, mindhárom esetben vételi ajánlást látni.

WABERERS részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
WABERERS részvény12:06:58
Árfolyam: 5,120 HUF +20 / +0.39 %
Forgalom: 16,000,100 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

