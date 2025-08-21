Mágnesként vonzza magához az inflációtól rettegő amerikaiakat a Walmart

Valamennyi jövedelmi osztályban nőtt a vásárlási hajlandóság a Walmart áruházláncában, erre hivatkozva a társaság meg is emelte az üzleti évre szóló forgalmi és nyereség-előrejelzését, azaz vámháború miatti áremelések forgalomerodáló hatása nem érvényesült olyan mértékben, ahogy azt a világ legnagyobb kiskereskedelmi láncánál korábban prognosztizálták.

A Walmart hazai piacán 4,6 százalékkal tudta növelni forgalmát – a riválisok rovására / Fotó: MDV Edwards / Shutterstock

Elsősorban a napi fogyasztási cikkek és az egészségügyi termékek forgalombővülése tornászta 4,8 százalékkal feljebb, 177,4 milliárd dollárra a Walmart negyedéves bevételét. Az LSEG elemzői konszenzusa 176,16 milliárd dolláros forgalmat vetített előre. A társaság 7,15 milliárd dolláros adózott nyeresége 52 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A Walmart okos árpolitikával tarolta le a piacot

A csütörtöki amerikai tőzsdenyitás előtt publikált gyorsjelentésben kiemelik a digitális platformjuk 25 százalékos éves alapú forgalomnövekedését, valamint azt, hogy online megrendeléseik egyharmadát három órán belül teljesíteni tudták. A pluszforgalom azonban nem azt jelenti, hogy az amerikai vásárlók nyakló nélkül költekeznének.

Épp ellenkezőleg: az inflációs félelmek és az áremelések elől a nagykereskedelmi erejét a legjobban kihasználni tudó, s ezzel a legkedvezőbb árakat kínáló lánchoz pártolnak át. Ez eddig is megfigyelhető volt a konkurensek által közzétett gyengébb negyedéves üzleti adatokból.

A Walmart árfolyama 14 százalékkal erősödött az idén / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államokban a 2026-s pénzügyi év második, júliussal zárult negyedében a növekedés 4,6 százalékos volt, szemben a piac 3,8 százalékos várakozásával.

A Walmart nemcsak méreténél fogva, hanem beszerzési forrásait illetően is kiemelkedik az amerikai kiskereskedelmi mezőnyből, hiszen áruinak kétharmadát hazai forrásból szerzi be, így a Donald Trump elnök által elindított kereskedelmi háború megemelt vámokon keresztül jelentkező negatív hatásai kevésbé érintik őket.

A kedvező negyedéves adatokon felbuzdulva a Walmart a korábbi

3–4 százalékról 3,75–4,75 százalékra emelte az üzleti évre vonatkozó bevételi tervét,

és a 2,50–2,60 dolláros sávból a 2,52–2,62 dollárosba a kiigazított részvényarányos profitját.

A Walmart Trumpnál kiütötte nyáron a biztosítékot azzal, hogy versenytársaihoz hasonlóan jelezte, áremelésekkel fogja a vámok miatt megnövekedett költségeit áthárítani a fogyasztókra. Ez folyamatban is van, de csak olyan szinten, hogy az árérzékenységüknél megfogott új vásárlókat biztosan magukhoz láncolhassák, azok ne álljanak tovább.