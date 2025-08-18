Nagy nap: magyar tulajdonú óriáscég száguld a varsói tőzsdén – elképesztő üzletet kötött a németekkel

Mind a magyar WING IHC Zrt. többségi tulajdonában álló lengyel Echo Investment, mind a német TAG Immobilien igen jól járt a két csoport között létrejött, hétfőn bejelentett ügylettel, mellyel az Echo egy 5322 lakásból álló portfóliót adott el a németek lengyel vállalatának, a Vantage Developmentnek – mondták a két cégcsoportot követő elemzők.

A WING csoport egyik lódzi üzleti ingatlana / Fotó: Rafal Tomczyk www.4wymiar.com / WING

Kilőttek a WING-leány részvényei

Olyannyira, hogy a varsói tőzsdén jegyzett Echo Investment hétfőn kora délután már 5,7 eurón, azaz 6 százalékos pluszban állt, ami nem mellesleg nyolcéves árfolyamcsúcs. A hat lengyel városban található lakásokból összeálló portfólióért ugyanis összesen 565 millió eurót fizetnek a németek, ami kiváló lehetőséget nyújt a WING-leánynak adósságállománya csökkentésére.

Az eladási ár az Echo szerint a 2026-ra várható nettó működési bevétele 6,3 százalékát teszi ki. A cég azt is közölte, hogy az ügyletből származó bevételét adósságcsökkentésre, illetve új projektek finanszírozására fordítja.

Az Echo azonban a jövőben is a lengyel lakáspiacon marad, mivel folytatja a Griffin Capital Partnersszel közös Resi4Rent vállalkozását.

És mi újság a TAG Immobiliennél?

A TAG részvényei is emelkedtek délelőtt Frankfurtban, mivel az elemzők szerint a lengyel ingatlanhozamok messze felülmúlják a német ingatlanpiacon elérhető rátákat.

Az Echo részvényeit vételre ajánló Cezary Bernatek, az Erste elemzője úgy véli, a tranzakciót észszerű áron kötötték, közel a könyv szerinti értékhez, és az Echo körülbelül 300 millió zloty szabad pénzt szabadíthat fel az üzletből, ezzel nagyot lendítve likviditásán.

Kedvező véleményt alkotott az adásvételről a Trigon Capital is, David Sharma elemző szerint az ügylet egyértelműen pozitív az általa vételre ajánlott Echo számára, mivel bizonyítja a vállalat projektjeinek minőségét. Sharma amúgy arra számít, hogy az Echo Investment idén négy kereskedelmi projektet adhat el, összesen több mint 500 millió zloty nettó eszközértéket felszabadítva, ami akár egy év végi közbenső osztalék kifizetésére is lehetőséget teremthet.