Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
A 4iG lesz a Rába többségi tulajdonosa – 25 milliárd forintos üzlet született

A 4iG csoporthoz tartozó 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében megvásárolja a Rába 74 százalékos tulajdonrészét.
VG
2025.09.08, 09:20
Frissítve: 2025.09.08, 09:37

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. 

4iG, Rába
A 4iG lesz a RÁba többségi tulajdonosa / Fotó: Vémi Zoltán

A tranzakció közel 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza. 

A felvásárlással a 4iG SDT Zrt. integrálja a földi mobilitási képességeket védelmi ipari portfóliójába, teljessé téve a szárazföldi – légi – űripari kompetenciáit. 

A 4iG Csoport tulajdonszerzését, a kötelező nyilvános ajánlattételi szakasz és a Rába átvilágításának eredményes lezárását követően 

a globális védelmi ipari szereplő, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG DEFENCE kisebbségi, 37 százalékos közvetett részesedést szerezhet a társaságban, míg a 4iG SDT Zrt. Magyarországon kizárólagos jogokhoz jut a Tatra katonai járművek értékesítése, összeszerelése, szervizelése és disztribúciója terén. 

A partnerségről szóló előzetes megállapodást a Rába tranzakcióval egy időben jelentette be a 4iG csoport a Budapesti Értéktőzsdén. 

A stratégiai együttműködés célja, hogy az üzleti és exportlehetőségek bővítésén keresztül a Rába Nyrt. a jövőben regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat. 

A felvásárlás új alapokra helyezi a Rába 129 éves örökségét, erősíti a 4iG SDT Zrt. pozícióját a nemzetközi védelmi iparban, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a Rába ismét meghatározó szereplővé váljon a szektorban.

A Rába felvásárlása újabb mérföldkő a 4iG védelmi ipari stratégiájában

A Rába felvásárlása meghatározó lépés a 4iG csoport védelmi ipari stratégiájának megvalósításában. A hagyományos védelmi kompetenciák és az újgenerációs technológiák összekapcsolásával a RÁBA közel 130 éves ipari örökségén alapuló modern nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál

 – mondta az akvizíció kapcsán Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.

„Különösen fontos számunkra, hogy ebben a folyamatban olyan stratégiai partnerrel dolgozhatunk együtt, mint a Czechoslovak Group, amely nemzetközi tapasztalataival, technológiai hátterével jelentős mértékben hozzájárulhat a RÁBA megújulásához. A mostani tranzakcióval és a folyamatban lévő akvizíciónkkal integrált, teljes körű védelmi ipari portfóliót hozunk létre a szárazföldi, légi és űripari területeken, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket nyithat társaságaink számára” – tette hozzá Jászai Gellért.

A felvásárlásról sóló bejelentésre 11 százalékkal ugrott meg hétfő reggel a Rába részvényárfolyama. A 4iG kurzusa öt százalékkal lőtt ki a nyitást követően.

