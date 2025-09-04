Alibaba: MI-remények fűtik a kínai óriás részvényeinek árfolyamát

Az Alibaba részvényeinek múlt pénteki kiemelkedő részvényárfolyam-emelkedésének elsődleges hajtóereje a felhőalapú számítástechnikai részleg kivételes növekedése volt. A Cloud Intelligence üzletág árbevétele 4,67 milliárd dollárra emelkedett, ami 26 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét, és jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat.
A mesterséges intelligenciához köthető bevételek immár nyolc egymást követő negyedévben mutattak három számjegyű éves növekedést. Eddie Wu vezérigazgató kiemelte, hogy az MI-hoz kapcsolódó szolgáltatások a vállalat bevételeinek egyik fő pillérévé váltak. Az Alibaba stratégiai beruházásai – köztük a három év alatt 53 milliárd dollár értékű MI-infrastruktúra-fejlesztés – egyre kézzelfoghatóbb eredményeket hoznak, és a vállalatot a kínai mesterségesintelligencia-ökoszisztéma meghatározó szereplőjévé pozicionálják.
Noha a negyedéves árbevétel elmaradt az elemzői várakozásoktól, az Alibaba meggyőző jövedelmezőségi mutatókat tudott felmutatni.
A befektetők fantáziáját tovább élénkítette a bejelentés, miszerint az Alibaba új MI-csip fejlesztésén dolgozik, amely akár az Nvidia H20 processzorainak helyettesítésére is alkalmas lehet. Ez a lépés – hasonlóan az AWS, a Microsoft és a Google stratégiájához – csökkentheti a külső csipbeszállítóktól való függőséget, különösen az USA és Kína között egyre feszültebb kereskedelmi viszony fényében.
Bár a felhő üzletág jelenti a fő növekedési motort, az Alibaba alapvető e-kereskedelmi tevékenysége is stabil teljesítményt nyújt. A vállalat a Taobao platformon bevezette az azonnali kereskedelmi funkciókat, amelyek óránkénti kiszállítást tesznek lehetővé Kína-szerte, így versenyre kelve a Meituannal és a JD.com-mal. A gyorskereskedelmi kezdeményezés az elmúlt negyedévben több mint kétmilliárd dollár bevételt generált, ami 12 százalékos éves növekedést jelent. A nemzetközi e-kereskedelmi üzletág szintén hozzájárult az erős eredményekhez, részben ellensúlyozva a belföldi piaci nyomást.
A tengerentúli elemzők pozitívan értékelték az Alibaba MI-területen elért előrelépéseit, és a gyorsjelentést követően több céláremelés is érkezett. A JPMorgan 170, a Morgan Stanley 180 dollárra emelte a célárát, míg a legoptimistább előrejelzés 195 dollár volt.
Az elemzői konszenzus „erős vétel”, az átlagos célár 163 dollár, ami a keddi záróárfolyamhoz képest közel 18 százalékos felértékelődési potenciált jelez.
A közelmúltbeli árfolyam-emelkedés ellenére – és az MI-üzletág növekedési kilátásait figyelembe véve – az Alibaba részvényei továbbra is érdekes szinten forognak. Az előretekintő P/E mutató 16-szoros, ami nem számít magasnak egy olyan vállalat esetében, amely három számjegyű növekedést mutat a mesterségesintelligencia-szolgáltatások terén.
