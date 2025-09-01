Állampapír: bődületeset ugrott a kereslet a lakossági papírok iránt, megrohamozták a magyarok a piacot

Jelentősen nőtt a hazai lakossági állampapírpiac forgalma a 35. héten: az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a nyár utolsó napjain 52,5 milliárd forintnyi lakossági állampapírra volt kereslet a piacon, majdnem 14 milliárd forinttal többre, mint az azt megelőző héten. A friss értékesítési adat a 33. heti 45,7 milliárd forintról szóló számokat is felülmúlja, a július végi 99 milliárd forintos heti volument azonban meg sem tudja közelíteni.
A 35. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:
A PMÁP-pal fémjelzett, bombaerős állampapírpiaci hozamok kora ugyan az inflációs környezet enyhülésével lejárt, továbbra sem lehet mondani, hogy a magyar lakossági állampapírpiacon ne lehetne erős vételeket találni: a FixMÁP-pal például három vagy öt évre tudják maguknak biztosítani a lakossági befektetők az évi 6,5 százalékos hozamot, ami a jelenlegi inflációs környezetben egyértelműen reálhozamot jelent a vevőknek. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, a legfrissebb adatok szerint 2832 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.
A BMÁP-ból, mely jelenleg 2385 milliárd forintnyi tőkét tudhat magáénak, négy- és hatéves futamidejű sorozatok léteznek, melyek kamata változik: egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. A sorozatok e kamatbázis felett biztosítanak kamatprémiumot, melynek mértéke a négy- és a hatéves sorozat esetében jelenleg 1 százalék, a hatéves futamidejű sorozat esetében az utolsó két évben 1,5 százalék.
A Magyar Állampapír Plusz pedig ötéves futamidővel érhető el, fix, sávosan emelkedő kamattal: az első évben 5,75 százalékot fizet a papír, utána évente 25 bázisponttal emelkedik, az utolsó évben így 6,75 százalékos kamatot fizet befektetőinek.
