Állampapír: 40 százalékos hozam öt év alatt - indulhat a roham az új FixMÁP-ért

Alaposan átalakul a hazai állampapír-kínálat október elejétől, két sorozat vonzereje hatalmasat nő majd a következő napokban, két eszköz iránt viszont nagyban megcsappanhat majd a kereslet. A befektetői figyelem a FixMÁP esetében változatlan maradhat, a MÁP Plusz pedig nagyon örülhet majd az újdonsült figyelemnek, a BMÁP és a PMÁP viszont nagyobb pofonba futhat bele.
Az ÁKK friss közleménye szerint az alapos ráncfelvarrást több stratégiai megfontolás is indokolja,
A Fix Magyar Állampapír, az elmúlt évek egyik legnépszerűbb terméke 5 éves futamidővel és évi 7 százalékos fix kamattal érhető el a forgalmazóknál októbertől. Mivel az ÁKK 0,5 százalékkal emeli a termék kamatozását, ezzel a változtatással a fix kamatozású papírok közül a legmagasabb hozamot kínálja.
A Magyar Állampapír Plusz feltételei jelentősen változnak.
Egyrészt minden kamatperiódusban 0,75 százalékkal magasabb kamattal lesz elérhető. Új ötéves sorozata, a sávos, fix kamatozásnak köszönhetően 6,5 százalékos kamattal indul, amely fokozatosan 7,5 százalékra emelkedik a futamidő végére. Másrészt a lejárat előtti nettó visszaváltási árfolyama 99,5 százalékról 99 százalékra csökken (a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalékon visszaváltható).
Az időszakos kedvező visszaváltási árfolyam miatt 1, 2, 3, 4 és 5 éves futamidejű állampapírként is használható, mely egyszerre jelent kiszámíthatóságot és rugalmasságot. Amennyiben valaki csak egyéves futamidőben gondolkodik, annak a MÁP Plusz lehet a legjobb választás, és ha egy év múlva még sincs szükség a pénzére, a megtakarítása tovább gyarapodhat, immár magasabb kamatok mellett.
Az új felállás szerint messze ez a két papír lesz a legjobb választás a hazai lakossági állampapírpiaci kínálatban:
mindkét sorozat ugyanis lejáratig tartva, közel 40 százalékos hozamot biztosít majd a befektetők számára
– ami, még ha az S&P 500 elmúlt ötéves teljesítményéhez (99 százalék) mérten nem mondható kiugróan erősnek, kockázat- és adómentességével mindenféleképpen kárpótolja a befektetőket, akiknek a hazai állampapírok választása esetén még a devizaárfolyamok jelentette kockázatokkal sem kell számoljanak.
A Bónusz Magyar Állampapír hatéves futamidővel és 6,85 százalékos induló éves kamattal érhető majd el október 1-jétől. Kamatozása továbbra is a három hónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. Az első négy évben a jelenlegi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, majd az 5. és 6. évben további 0,25 százalék hűségprémiumot fizet, azaz aki lejáratig megtartja, összesen 1 százalékot realizálhat kamatprémiumként az utolsó két évben.
A Prémium Magyar Állampapír megőrzi 10 éves futamidejét, és továbbra is infláció feletti reálkamatozást kínál. Az október 1-jén induló új sorozat kamata az első kamatperiódusban évi 6 százalék lesz, a második periódustól az infláció feletti kamatprémium a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalék lesz, valamint ennél a terméknél megszűnik a hűségprémium.
A lakossági állampapírok iránti kereslet az elmúlt hetekben nagymértékben megcsappant, a múlt héten mindössze 39,7 milliárd forint értékben talált gazdára lakossági állampapír. Az ÁKK adatai szerint már az ezt megelőző, 37. héten is mindösszesen 41 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok itthon, ami nagymértékben alulmúlta nemcsak a július végi, közel 100 milliárd forintos heti forgalmat, de az elmúlt hetek korábbi lokális mélypontját jelentő 45,7 milliárdos értékesítést is.
A keresleti csökkenést látva teljes mértékben időszerűnek tekinthető a paletta újrarajzolása.
Az ÁKK legfrissebb adatai szerint a lakosság még úgy is PMÁP-ban tartja a legtöbb pénzét, hogy a kötvény már egy jó ideje elvesztette azt a fényét, amivel korábban mindenkit levett a lábáról.
