Deviza
EUR/HUF390.47 -0.16% USD/HUF332.67 -0.23% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF416.84 -0.29% PLN/HUF91.43 -0.18% RON/HUF76.85 -0.14% CZK/HUF16.05 -0.31% EUR/HUF390.47 -0.16% USD/HUF332.67 -0.23% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF416.84 -0.29% PLN/HUF91.43 -0.18% RON/HUF76.85 -0.14% CZK/HUF16.05 -0.31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,902.5 -0.36% MTELEKOM1,808 +0.22% MOL2,712 -1.77% OTP28,890 -0.55% RICHTER9,840 +1.17% OPUS555 -0.72% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,299.19 +0.72% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,158.66 -0.56% BUX98,902.5 -0.36% MTELEKOM1,808 +0.22% MOL2,712 -1.77% OTP28,890 -0.55% RICHTER9,840 +1.17% OPUS555 -0.72% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,299.19 +0.72% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,158.66 -0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
FixMÁP
magyar állampapír
BMÁP
MÁP Plusz
lakossági állampapír
ÁKK

Állampapír: félezer milliárd forintot kapnak ma kézhez a befektetők – melyik állampapírba érdemes fektetni az új sorozatok indulásával?

Az ÁKK alaposan átalakította a hazai lakossági állampapír-kínálatot, ennek pedig őszintén örülhetnek a befektetők. Az időzítés különösen azok számára szerencsés, akik kedden közel 450 milliárd forintot kapnak vissza korábbi BMÁP-jaikból tőke és kamat képében. A tőketöbblettel érdemes lehet a hazai lakossági állampapírpiacon maradni, ugyanis két nagyon jó vételt is látni.
Mészáros Gergő
2025.09.30, 12:09
Frissítve: 2025.09.30, 12:22

Szeptember 30-ával megtörténik az idei állampapír-kifizetési dömping utolsó nagyobb fordulója is, nevezetesen kedden fizeti ki a felhalmozott kamatokat és a tőkét a 2025/N néven futó Bónusz Magyar Állampapír sorozat, mely 2022 szeptemberében került forgalomba. A legfrissebb adatok szerint közel 450 milliárd forintot fizetnek ki a befektetőknek, azaz még kapnak egy jókora tőkelöketet a ráncfelvarrott lakossági állampapír-sorozatok indulása előtt.

20160208_1027_szm, állampapír,
Alapjában formálódhat át a lakossági állampapír-kereslet – ez most a legjobb választás / Fotó: Szabó Miklós

Hatalmas összeget fizet ki a BMÁP, pont időben

A Bónusz Magyar Állampapír 2025/N sorozatának lejárata gyakorlatilag lezárja az idei kifizetési dömpinget, mely az év elején a Prémium Magyar Állampapír csillagászati kifizetéseivel indult, és melynek köszönhetően a hazai lakossági befektetők 

több mint kétezermilliárd forintot kaptak kézhez állampapír-befektetéseikből. 

A BMÁP most lejáró, 3 éves futamidejű sorozata ötszázmilliárd forintos keretösszeggel indult útjára 2022 őszén, a befektetői érdeklődés pedig hatalmas volt iránta már a forgalomba hozatal idején is, hiszen az első kamatperiódusban 11,3 százalékos kamatot termelt a papír a befektetők számára. A sorozat értékesítése 2023 februárjában zárult, addigra már közel 650 milliárd forint áramlott a papírba. 

A BMÁP egyébként a most lejáró sorozaton túl is az egyik kedvence volt a befektetőknek az elmúlt években, az ÁKK adatai szerint összesen 2454 milliárd forintot parkoltatnak benne a lakossági befektetők, ezzel alig marad el az idei nagy favorit, a FixMÁP 2907 milliárdos tőkeállományától. A legtöbb pénz ugyanakkor még mindig PMÁP-ban áll, több mint 4100 milliárd forint.

Alapjában formálódhat át a lakossági állampapír-kereslet – ez most a legjobb választás

Az ÁKK múlt héten jelentette be, hogy alaposan hozzányúlnak a hazai lakossági állampapírpiaci kínálathoz, ennek a lépésnek pedig két nyertese van: 

  • a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) 
  • és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz). 

Mindkét papír új sorozatai ugyanis emelt kamatozással érkeznek majd, ráadásul a futamidejük is egységesedik, így minden bizonnyal még vonzóbbak lesznek a befektetők számára. 

  • Az új FixMÁP (2030/Q4) csak 5 éves futamidő mellett, évi 7 százalékos kamattal lesz kapható, szemben az eddigi 6,5 százalékos kifizetéssel és 3 éves futamidő-opcióval.
  • Az új MÁP Plusz (2030/M10) kamata pedig a 6,5–7,5 százalékos sávban alakul októbertől, szemben az eddigi formulával, amelyben 5,75-ről 6,75 százalékra emelkedett a kamat a futamidő vége felé közeledve. 

Az új sorozatok közül mindenféleképpen ez a két papír lesz a legérdekesebb a befektetők számára

hiszen mindkét papír 40,2 százalék körüli teljes hozamot garantál 

a kamatok visszaforgatása esetén, 5 évre, a kettő közül azonban nehéz lesz választani. 

 

A FixMÁP mellett szól, hogy a papír minden évben stabilan 7 százalékos kamatot fizet, így könnyebb vele kalkulálni, mint a MÁP Plusszal, amely sávosan emelkedő kamattal operál. 

A MÁP Plusz mellett viszont az szól egyértelműen, hogy a papírt a kamatfizetést követő öt munkanapon belül a névérték 100 százalékán visszaváltja a kibocsátó, így nem kell azt az 1 százalékos díjat megfizetni, amit a többi papír idő előtti eladása esetén szükséges. Ez azt jelenti, hogy aki nem bánja az eleinte alacsonyabb kamatokat, az az új MÁP Plusszal akár 1-2-3-4 évre is számolhat, mivel bármilyen következmény nélkül visszaválthatja a papírt az évfordulókkor, így nem kell azt az 5 éves elköteleződést bevállalni, amit például a FixMÁP esetében érdemes.

Állampapír

Állampapír
171 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu