Állampapír: félezer milliárd forintot kapnak ma kézhez a befektetők – melyik állampapírba érdemes fektetni az új sorozatok indulásával?

Szeptember 30-ával megtörténik az idei állampapír-kifizetési dömping utolsó nagyobb fordulója is, nevezetesen kedden fizeti ki a felhalmozott kamatokat és a tőkét a 2025/N néven futó Bónusz Magyar Állampapír sorozat, mely 2022 szeptemberében került forgalomba. A legfrissebb adatok szerint közel 450 milliárd forintot fizetnek ki a befektetőknek, azaz még kapnak egy jókora tőkelöketet a ráncfelvarrott lakossági állampapír-sorozatok indulása előtt.

Alapjában formálódhat át a lakossági állampapír-kereslet – ez most a legjobb választás / Fotó: Szabó Miklós

Hatalmas összeget fizet ki a BMÁP, pont időben

A Bónusz Magyar Állampapír 2025/N sorozatának lejárata gyakorlatilag lezárja az idei kifizetési dömpinget, mely az év elején a Prémium Magyar Állampapír csillagászati kifizetéseivel indult, és melynek köszönhetően a hazai lakossági befektetők

több mint kétezermilliárd forintot kaptak kézhez állampapír-befektetéseikből.

A BMÁP most lejáró, 3 éves futamidejű sorozata ötszázmilliárd forintos keretösszeggel indult útjára 2022 őszén, a befektetői érdeklődés pedig hatalmas volt iránta már a forgalomba hozatal idején is, hiszen az első kamatperiódusban 11,3 százalékos kamatot termelt a papír a befektetők számára. A sorozat értékesítése 2023 februárjában zárult, addigra már közel 650 milliárd forint áramlott a papírba.

A BMÁP egyébként a most lejáró sorozaton túl is az egyik kedvence volt a befektetőknek az elmúlt években, az ÁKK adatai szerint összesen 2454 milliárd forintot parkoltatnak benne a lakossági befektetők, ezzel alig marad el az idei nagy favorit, a FixMÁP 2907 milliárdos tőkeállományától. A legtöbb pénz ugyanakkor még mindig PMÁP-ban áll, több mint 4100 milliárd forint.

Az ÁKK múlt héten jelentette be, hogy alaposan hozzányúlnak a hazai lakossági állampapírpiaci kínálathoz, ennek a lépésnek pedig két nyertese van:

a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP)

és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz).

Mindkét papír új sorozatai ugyanis emelt kamatozással érkeznek majd, ráadásul a futamidejük is egységesedik, így minden bizonnyal még vonzóbbak lesznek a befektetők számára.

Az új FixMÁP (2030/Q4) csak 5 éves futamidő mellett, évi 7 százalékos kamattal lesz kapható, szemben az eddigi 6,5 százalékos kifizetéssel és 3 éves futamidő-opcióval.

Az új MÁP Plusz (2030/M10) kamata pedig a 6,5–7,5 százalékos sávban alakul októbertől, szemben az eddigi formulával, amelyben 5,75-ről 6,75 százalékra emelkedett a kamat a futamidő vége felé közeledve.

Az új sorozatok közül mindenféleképpen ez a két papír lesz a legérdekesebb a befektetők számára,

hiszen mindkét papír 40,2 százalék körüli teljes hozamot garantál

a kamatok visszaforgatása esetén, 5 évre, a kettő közül azonban nehéz lesz választani.